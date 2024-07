Icy Subzero è fidanzato? Il giovane rapper romano, vero nome Matteo D’Alessio, ha una fidanzata oppure no? Le fan del giovane rapper romano sono curiosissime di sapere se c’è una donna nella vita del cantante che è tra i protagonisti dell’estate 2024 con il singolo “Ghetto love” nato dalla collaborazione con Clara. Sulla scia del successo del singolo la popolarità del rapper è in crescita ed immancabilmente i più curiosi vogliono sapere qualche dettaglio in più anche sulla sua vita privata e sentimentale. C’è una fidanzata nella vita di Icy Subzero? Non è dato saperlo, anche se sui social è scoppiato il caso dopo alcune foto pubblicate dal rapper romano in compagnia di una misteriosa ragazza.

Chi è questa ragazza apparsa sul profilo Instagram del rapper: è davvero lei la fidanzata oppure è solo un’amica? Intanto poco dopo la condivisione degli scatti è partita la caccia alla “fidanzata” e tra i tanti nomi spuntati il più accreditato sembra quello di Sarah Leandri.

Sarah Leandri è la fidanzata di Icy Subzero?

E’ davvero Sarah Leandri, la nuova fidanzata di Icy Subzero? La notizia è iniziata a trapelare su tantissimi siti e su tutti i social con le fan del rapper romano curiose di conoscere la vera identità della misteriosa ragazza. Tutto sembra far pensare che si tratti proprio di Sarah Leandri visto che entrambi hanno pubblicato alcune Instagram Stories da un ristorante di Gallipoli in Puglia anche se lei aveva il viso coperto da una mano.

Ad accompagnare la foto pubblicata dal rapper un tema musicale: si tratta della canzone “I can fly” che tradotto dall’inglese significa: “Io posso volare”. Una dedica che lascia presagire che questa ragazza sia qualcosa di più per il giovane rapper. Che dire: tutti i dettagli sembrano andare in una sola direzione: è proprio Sarah Leandri la fidanzata di Icy Subzero. Non resta che attendere la conferma dei diretti interessati.