Gianluca Briganti, chi è l’ex velino di Striscia La Notizia: dal calcio alla danza

Gianluca Briganti ha conquistato il pubblico di Striscia La Notizia nei panni di Velino. Una permanenza, la sua, abbastanza breve all’interno del TG satirico di Canale 5, visto che poi giorni fa ha annunciato il suo addio al bancone. Ma chi è questo ballerino che sta destando tanta curiosità nel pubblico e dove lo abbiamo già visto prima di Striscia?

Gianluca Briganti ha 37 anni ed è nato a Viareggio, in Toscana. Le origini sono tuttavia miste, perché la mamma è cilena, mentre il papà è napoletano. Sin da piccolissimo, dimostra una forte passione per il mondo della danza, grazie anche alla madre che porta in casa la musica sudamericana. Tuttavia, inizia a praticare il calcio, che sarà poi il suo sport fino ai 19 anni. Solo successivamente decide di dedicarsi alla danza e alle arti dello spettacolo.

Gianluca Briganti in TV e al teatro: i suoi lavori più importanti

Si appassiona allo stile americano modern jazz e si diploma nel 2010 in danza, recitazione e canto all’Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano. La carriera in questo mondo inizia attraverso il teatro: Gianluca Briganti viene scelto nel cast di musical molto importanti, come Flashdance, Tarzan, Cats, Priscilla – la regina del deserto e Dirty Dancing, in cui interpreta il ruolo del protagonista.

Striscia La Notizia non è stato l’unico programma televisivo a cui ha partecipato Gabriele Briganti. Lo abbiamo visto in Crozza nel paese delle meraviglie, a Zelig Event, a Pintus@Ostia Antica su Italia 1. Il lavoro importante più recente del ballerino è stata la partecipazione alla serie TV di Prime Video Those About to Die, con un cast hollywoodiano. Su Instagram pubblica spesso video che lo vedono protagonista in un altro spettacolo famoso in tutto il mondo: Magic Mike live. Parlando di vita privata, sembra che Gabriele non abbia attualmente una fidanzata e che sia, dunque, single.

