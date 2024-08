Nel panorama televisivo italiano, i più esperti e navigati sicuramente ricorderanno la piacevole presenza e bravura di una showgirl statunitense che si è però consacrata proprio nel nostro Paese: Lola Falana. Originaria di Cuba ma cresciuta negli Stati Uniti d’America, ha trovato il baricentro della propria attività professionale proprio in Italia. Da Sabato Sera al Carosello, passando per Teatro 10 e Made in Italy; questi alcuni dei programmi tv italiani nei quali ha avuto modo di mettere in mostra le sue qualità da cantante, ballerina e showgirl.

Il nome di Lola Falana è noto al pubblico italiano non solo per meriti professionali per la sua ampia partecipazione in programmi di intrattenimento. La showgirl è stata infatti spesso al centro dell’attenzione per aneddoti prettamente legati alla sua vita sentimentale, per certi versi movimentata. La prima volta che finì al centro dell’attenzione fu ai tempi della relazione con l’ex fidanzato Massimo Minorenti; studente tragicamente assassinato in quello che è noto come delitto Casati Stampa.

Dopo la tragedia d’amore, Lola Falana ebbe una relazione molto intensa con il suo mentore artistico: Sammy Davis Jr, ai tempi ancora sposato con May Britt dalla quale divorziò prima di ultimare pochi mesi dopo anche la relazione con la showgirl. Dato il suo legame professionale con l’Italia, ebbe modo di conoscere un noto coreografo e ballerino, Enzo Paolo Turchi: attuale marito di Carmen Russo. Anche in questo caso il flirt ebbe vita breve dato che terminò dopo appena due anni.

Per Lola Falana, dopo un decennio ‘frenetico’ dal punto di vista sentimentale, è arrivato anche il grande passo del matrimonio. Nel 1971 ha infatti sposato l’ex marito Feliciano Tavares, leader della band omonima: ancora una volta la liaison non avrà però un lieto fine dato che 4 anni dopo giungeranno al divorzio.