E’ forse l’uomo televisivo del momento; dopo l’annuncio di Carlo Conti, sappiamo per certo che Alessandro Cattelan condurrà non solo la kermesse di Sanremo Giovani 2025 ma anche il DopoFestival. Un doppio appuntamento per il conduttore che sa di soddisfazione e merito. La notizia accende dunque i riflettori sul conduttore e non manca chi, incuriosito, sbircia nella sua vita privata. Dal 2014 Alessandro Cattelan è sposato con la moglie Ludovica Sauer, un amore fortificato ulteriormente dalla nascita di due splendide figlie, Nina e Olivia.

Ma chi è Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan? Di origini svizzere e classe 1981, vanta dei trascorsi importanti come modella e ancora oggi lavora nel medesimo ambito anche come producer. Sui social risulta particolarmente seguita e diversi sono i servizi fotografici di rilievo che portano la sua firma. Come anticipato, è la moglie di Alessandro Cattelan dal 2014 ma il primo incontro risale al 2008.

Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan: “Il primo incontro a San Siro, si presentò come calciatore…”

Un amore, quello tra Alessandro Cattelan e sua moglie Ludovica Sauer che dura da quasi vent’anni e che è stato impreziosito dal lieto evento della nascita delle figlie: Nina (nel 2012) e Olivia (nel 2016). Ma come si sono conosciuti? E’ stata proprio l’ex modella a raccontarlo: “Ci siamo conosciuti a San Siro, ai tempi lavoravo per uno sponsor del Milan; non ero fidanzato, per un caso strano della vita…”. Queste le parole di Ludovica Sauer – moglie di Alessandro Cattelan – a Radio Deejay – “Lui si è presentato a me come calciatore; mi chiede il numero e mi scrive anche in un modo molto romantico”.

A proposito del grande passo del matrimonio, Ludovica Sauer – moglie di Alessandro Cattelan, ha invece raccontato di aver fatto lei il primo passo. “La proposta l’ho fatta io, anzi l’ho obbligato. Dopo che è nata la prima delle nostre figlie, Nina, gli ho detto: ‘Direi che è anche l’ora’. Gli ho chiesto di farmi mettere in regola”. Le nozze sono ovviamente arrivate, ma per pochi intimi: “Lo rifarei così perchè neanche io amo le mega feste e perchè mi annoio molto velocemente, soprattutto di stare a una festa. Per noi quindi è stato molto veloce, abbiamo fatto un aperitivo”.