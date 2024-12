La passione per la recitazione è in alcuni casi innata, precoce; lo dimostra la storia artistica di Marianna Fontana che a soli 16 anni ha vinto una prestigiosa borsa di studio – per la scuola cinematografica ‘La Ribalta’, Napoli – che può essere considerata il momento cruciale della sua corsa verso il sogno. Classe 1997, impegna poco tempo per mettere in risalto il proprio talento dando vita ad innumerevoli personaggi che hanno impressionato per le sue interpretazioni magistrali.

Tra gli impegni maggiori di Marianna Fontana si ricorda il ruolo di Daisy in Indivisibili – al fianco della sorella gemella Angela – che le valse la candidatura sia al David di Donatello che al Globo d’Oro come miglior attrice. Il suo talento spazia tra cinema e tv senza mai interrompere il filo conduttore del suo stile interpretativo, a prescindere dalla caratura introspettiva del personaggio. Tra gli ultimi impegno spicca ‘La seconda vita’, film diretto da Vito Palmieri.

Marianna Fontana: “Diventare madre? Il corpo cambia…”

Ma cosa sappiamo sulla vita privata e sul possibile fidanzato di Marianna Fontana? I suoi innumerevoli impegni da attrice hanno chiaramente amplificato la notorietà, determinando una crescente curiosità da parte degli appassionati anche in relazione a temi come gossip e cronaca rosa. L’attrice, di contro, è molto riservata a proposito di questo tema e non si hanno infatti notizie di un possibile fidanzato. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha però parlato del dare alla luce dei figli e dunque del concetto di maternità: “Io sono ancora lontana, ora, dall’idea della maternità; vivo un’altra fase della mia vita. Vedevo nelle colleghe il corpo che cambia e che aggiorna esigenze e priorità; da attrice il nostro corpo si mette a servizio della storia, essere madri e accogliere una vita nuova vuol dire dedicare il proprio corpo a questo e tutto questo le donne non devono pagarlo”.