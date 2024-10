Nel mondo della recitazione brilla la stella di Michele Rosiello; tra gli attori più apprezzati degli ultimi anni in particolare per le copiose partecipazioni sul piccolo schermo nel cast di alcune delle serie tv e fiction più apprezzate. Originario di Napoli e classe 1989, proprio nella città partenopea porta avanti gli studi di recitazione per poi conseguire il diploma a Roma. Diversi i ruoli di spicco tra cinema e piccolo schermo; da Gomorra a Mina Settembre, passando per La compagnia del Cigno e La voce che hai dentro.

Mario Merola, chi è e com'è morto il papà di Francesco Merola/ Figlio: "Mi appello alla Rai per ricordarlo"

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata dell’attore e dunque su Denise Capezza, moglie di Michele Rosiello? Anche lei attrice, una passione in comune che avrà forse fatto da collante per un amore che da anni viaggia su binari felici. Entrambi sono molto riservati a proposito della vita privata e della reciproca quotidianità ma, in un’intervista rilasciata tempo fa a Fanpage, fu proprio l’attrice a raccontare in maniera evidente la tenerezza della loro unione.

Titty Scialò, flirt con single Edoardo dopo addio Antonio Maietta?/ Dopo Temptation Island 2024 arriva dedica

Michele Rosiello e la splendida storia d’amore con la moglie Denise Capezza

“Io vivo l’amore che ho sempre desiderato, ho un compagno di vita con il quale sono molto affiatata, c’è grande complicità tra noi e questa è una cosa rarissima da trovare”. Parlava così Denise Capezza – moglie di Michele Rosiello – sottolineando poi l’importanza della crescita personale per trovare ulteriore equilibrio anche nella vita di coppia. “…Credo che sia importante fare un continuo lavoro su se stessi, perchè è quello che ci apre davvero al mondo; il nostro traguardo più importante indipendentemente dalla persona che abbiamo al nostro fianco”.

Chi è Marta Flavi: ha un compagno?/ Vita privata e l'assenza di figli: "È stata la tragedia della mia vita"

Come anticipato, la coppia di attori ha impreziosito l’amore compiendo il grande passo del matrimonio; Denise Capezza è diventata la moglie di Michele Rosiello a settembre dello scorso anno. Una cerimonia meravigliosa condivisa con le persone più importanti della loro vita; un vero e proprio sogno d’amore realizzato come testimoniato dalla romantica didascalia dell’attrice nel pubblicare le foto sui social. “E’ stato il giorno più folle della nostra vita, ti amo amore mio!”.