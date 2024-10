Simone Annicchiarico è uno dei concorrenti della nuova edizione del programma Rai Tale e Quale Show, trasmissione che va in onda il venerdi e che vede alla conduzione Carlo Conti. Simone è un attore, conduttore e scrittore che ha mostrato come negli anni sia stato capace di ritagliarsi vari spazi, sempre con grande successo. Andiamo a scoprire meglio chi è Simone Annicchiarico.

Simone Annicchiarico è un figlio d’arte, in quanto è figlio dell’attore Walter Chiari, pseudonimo di Walter Annicchiarico e della mamma attrice Alida Chelli. Simone nasce a Roma l’8 Agosto 1970 ed ha ora 34 anni. L’uomo comincia la sua carriera nel 1995 quando debutta in tv accanto ad una nota conduttrice come Heather Parisi, nel programma “Arriba!!! Arriba!!!” che veniva trasmesso sulla Rai.

Quello sarà il primo di varie conduzioni e il ruolo di conduttore sembra fatto su misura su Simone che nel 2007 va a La7 dove conduce il programma La Valigia nei sogni, ma è qualche anno dopo che ottiene il suo gran successo con la conduzione del programma Mediaset Italia’s Got Talent, un programma che negli anni lo vede affiancato a vari personaggi importanti fino alla conduzione con Belen Rodriguez. I due si trovano in una grande sintonia e ottengono un grandissimo successo.

I risultati si vedono e Simone Annicchiarico riceve vari premi per il premio regia televisiva. Con Belen si crea un gran legame lavorativo e per qualche mese c’è anche qualche rumors riguardo un presunto flirt tra i due. Flirt mai confermato o smentito ma la donna ha sicuramente avuto un ruolo importante nella carriera lavorativa dell’attore.

Oltre alla conduzione il figlio d’arte non perde di vista le sue altre passioni e negli anni si occupa di scrivere. Nel 2012 scrive il libro ‘Walter e Io’ dove racconta la vita e compie un vero omaggio alla vita del padre. Nel 2024 esce 100 % Walter dove racconta ulteriori dettagli e curiosità sulla vita del padre, proprio per il centenario della sua nascita. Riguardo il padre Simone raccontò qualche tempo fa al Corriere:

“Ho vissuto sempre con mio padre e lui non è mai stato malinconico o triste, eppure ho sempre letto questa cosa in giro. Era un mattatore che dava sostanza e allegria, un’allegria contagiosa che mandava avanti per tutta la casa”. Più volte Simone ha raccontato durante ospitate tv del rapporto con padre, una persona a cui era davvero molto legata. Nel prossimo episodio di Tale e Quale Show Simone Annicchiarico imiterà Tony Renis.