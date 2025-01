Stefano Bettarini è tra gli ospiti della nuova puntata della domenica di Verissimo, il programma campione d’ascolti del pomeriggio condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura è pronto a raccontarsi a cuore aperto: dal debutto nel mondo del pallone alla seconda vita come personaggio televisivo. Tutto è iniziato quando aveva soli 16 anni come ha raccontato dalle pagine del Corriere della sera: “feci il provino con Capello al Milan e Giampiero Marini all’Inter”. Un provino che cambiò la sua vita visto che venne preso da entrambi: a lui la scelta di decidere dove andare. Vista la giovane età in quel frangente fu importante il consiglio dell’amato padre Mauro Bettarini recentemente scomparso che ha sempre creduto in lui. “Dopo il mio esordio in serie A, mi guardò e mi disse. “Il difficile non è arrivare a certi livelli, ma saperci restare” – ricorda Bettarini che nel 2004 viene convocato dal mister Trapattoni.

“L’avevo avuto alla Fiorentina” – ha raccontato l’ex calciatore che fu chiamato anche al Bologna da Mazzone. Alla fine decise di andare al Bologna e ancora oggi ricorda la partita Fiorentina-Bologna conclusasi con la vittoria del Bologna per 3-0. “Incontrai Trap in sala stampa quando mi vide mi sorrise” – ricorda Bettarini.

La carriera di Stefano Bettarini, una volta appese le scarpe al chiodo, l’ha portato a diventare un personaggio nel mondo della televisione grazie alla partecipazione a diversi programmi televisivi di successo: da La Talpa a Quelli che il calcio fino alla recenti partecipazioni al Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. “Ho iniziato per divertimento, per riempire lo spazio lasciato vuoto dal calcio” – ha confessato l’ex calciatore che scopre di piacere al pubblico per la sua inserita. “Funzionavo e mi hanno sfruttato fino alla fine” ha detto Bettarini che ricorda con dispiacere l’ultima esperienza televisiva al Grande Fratello. E’ il 2020 è viene cacciato dalla casa per una bestemmia: “Porca madosca è una bestemmia? Semmai è un modo per evitarla, sono anche credente. La verità è che mi avrebbero cacciato per un qualsiasi altro motivo”.

Bettarini non nasconde di esserci rimasto molto male e che si aspettava un trattamento diverso da Mediaset considerando anche quanto ha dato alla rete da cui ora è stato bandito. “Nessuno mi ha dato la possibilità di spiegare la mia versione. Ma si sa, nella tv come nel calcio non c’è riconoscenza” – ha concluso l’ex marito di Simona Ventura che non nasconde il desiderio di tornare a fare una trasmissione dedicata al calcio.