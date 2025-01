Simona Ventura, ex di Stefano Bettarini hanno formato una delle delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo e del gossip. Per anni hanno tenuto banco sulle copertine dei più importanti settimanali e quotidiani facendo sognare i fan e non solo. Tutto ha inizio in Sardegna dopo una corsa su una moto ad acqua: a fare il primo passo è proprio Super Simo che resta piacevolmente colpita dalla bellezza di Stefano. “Ero in Sardegna, ero sceso dalla moto d’acqua” – ha raccontato Bettarini quando improvvisamente la Ventura lo nota e si volta verso il suo assistente esclamando “ah però!”.

La sera stessa Simona Ventura invita Stefano Bettarini e i suoi amici ad un evento: è l’inizio dell’idillio terminato con un divorzio mediatico chiacchieratissimo. Proprio Bettarini ricordando l’inizio e la fine del suo amore con l’ex moglie ha detto: “ha fatto tutto lei compresa la separazione”.

Simona Ventura: dal matrimonio con Stefano Bettarini alla separazione

La fine del matrimonio tra Stefano Bettarini e la ex moglie Simona Ventura diventa di dominio pubblico e sono contrastanti le versioni e i motivi che avrebbero portato la coppia a naufragare. Una cosa è certa per Stefano Bettarini i motivi della loro separazioni sono uguali e dello stesso peso: “le responsabilità sono 50 e 50” ha detto alla stampa. L’ex campione di calcio ha poi raccontato che durante le trasferte di lavoro appena poteva scappava a casa per stare con la moglie e i figli Niccolò e Giacomo. In alcuni momenti però l’assenza era troppo troppo forte. “Avrei avuto bisogno della sua presenza, ma se preferisci la carriera alla famiglia prima o poi la paghi” – ha detto Bettarini.

Stando a quanto detto dalla ex Simona Ventura il motivo che ha scatenato la fine dell’amore sono stati i ripetuti tradimenti anche se Bettarini si è sempre difeso dicendo: “mi hanno fatto passare come un donnaiolo, ma la separazione è arrivata dopo un suo tradimento”. La Ventura ha prontamente smentito la cosa dicendo: “ho tradito una volta dopo 8 anni di matrimonio, mentre lui tante volte e l’ho perdonate anche con mie colleghe”.