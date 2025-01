Amal e Veronica: la reazione alle chat segrete di Michele Longobardi fuori da Uomini e Donne

Amal e Veronica sono le due corteggiatrici con cui Michele Longobardi avrebbe voluto concludere il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne. Dopo aver parlato con Mary, la corteggiatrice eliminata da Michele Longobardi, la redazione ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda svelando ad Amal e Veronica il contenuto di tutte le chat che Michele, attraverso un profilo fake, ha avuto con Mary. Di fronte alle parole di Mary, Amal e Veronica crollano ammettendo di sentirsi umiliate dall’atteggiamento avuto dal tronista.

“Sto tremando non ci posso credere. Lui mi fa schifo in questo momento. Sono disgustata”, dice tra le lacrime Veronica. “Avevo il dubbio che questo profilo fosse lui”, aggiunge Amal.

Amal e Veronica contro Michele Longobardi a Uomini e Donne

In studio, Michele Longobardi chiede nuovamente scusa a tutta la redazione di Uomini e Donne spiegando di aver sì scambiato messaggi con le corteggiatrici, ma di non aver mai avuto frequentazioni fuori dal programma. “Non ho mai avuto frequentazioni fuori da qui. Non mi aspettavo di venire qui e di trovare delle persone che mi piacessero”, dice il tronista. Amal spiega di non riuscire a capire il motivo di tale atteggiamento ribadendo di non volere accanto un uomo come Michele.

Veronica, da pare sua, non nasconde la delusione: “Ero presissima da te. Ora mi sei sceso. Non ci credo più. Sei stato un grande manipolatore”. Michele, da parte sua, lascia alla redazione il compito di decidere il futuro del proprio percorso a Uomini e Donne consapevole della volontà di Amal e Veronica di lasciare il programma. “Spesso il tronista o la tronista ti fregano perché si mette d’accordo con l’ipotetica scelta per tirare il brodo oppure ha una frequentazione fuori. Tu, invece, fai il trono nel trono e non capisco la logica“, interviene Maria De Filippi.

