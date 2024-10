Carlotta e Diego, saranno presenti alla prima puntata di “Se mi lasci non vale“, il nuovo programma di Luca Barbareschi in onda a partire da lunedì 21 ottobre in prima serata su Rai 2. La loro presenza nel programma assume un valore importantissimo, visto che sono la “coppia del buon esempio”, anche se le coppie di concorrenti non sono a conoscenza della cosa.

Carlotta e Diego sono coppia nella vita reale, ma sono anche due attore chiamati ad interpretare un ruolo speciale all’interno della villa di Se mi lasci non vale. La loro presenza infatti, è stata pensata per offrire alle sei coppie protagoniste di vedere un esempio positivo sperando che possano essere di ispirazione per il loro percorso all’interno del programma.

Per la serie: se ce l’hanno fatta loro, allora davvero tutti possono risolvere i problemi di coppia e costruire una relazione sana. Attenzione: le sei coppie di occorrenti però non sono a conoscenza di questo ruolo speciale della coppia, anzi sono convinti che siano a tutti gli effetti una coppia come loro in crisi alla ricerca di risposte per capire se proseguire o meno la propria relazione. La loro presenza sarà fondamentale durante l’evolversi programma, visto che spetterà ai due introdurre problemi e tematiche comuni, come ad esempio il contrasto tra volere o non volere un figlio.