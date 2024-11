A Sanremo Giovani ci saranno in gara anche i Cosmonauti Borghesi, una band di Roma, con influenze che spaziano dal rock, alla disco, fino al funk. Calcheranno il palco da martedì 12 novembre nel programma condotto da Alessandro Cattelan che li porterà a sfidarsi per ottenere un posto tra le Nuove Proposte a Sanremo 2025.

Cosmonauti Borghesi, chi sono? Con la canzone Aurora Tropicale a Sanremo Giovani

Il nome Cosmonauti Borghesi è un vero e proprio ossimoro, e nasce dall’intuizione del bassista, durante una sosta all’Autogrill. I componenti della band sono Leonardo Rese, voce e tastiere, Marco Cestrone batterista, Alessandro Mastropietro alla chitarra, Matteo Verona al basso.

La band muove i primi passi nel 2023, collaborando attivamente con Artemisia Officina Creativa, una delle realtà musicali più creative della capitale: in poco tempo i musicisti compongono il loro primo album, Felicità di Sale, che si conferma come un progetto ricco di hit dal sapore agrodolce, tra cui Tutto Inutile, Pechino, Stupido Difetto, Lemon Gin, 30 e Lode, Quel che sarà, e il brano stesso che dà nome al disco, Felicità di Sale.

In pochi mesi il gruppo romano solca i palchi più importanti della scena di Roma, cominciando da Largo Venue fino a Parco Schuster, per poi aprire il concerto dei The Kolors a Barletta, durante l’RDS Summer Festival.

Il 2023 è un anno di soddisfazioni per questi giovani musicisti romani, la band rock-glam in italiano, che ricorda le sonorità degli anni ’80, così spensierate e danzerecce. Impossibile rimanere fermi al ritmo di canzonette fresche, estive, che mettono subito allegria e fanno venire voglia di una granita alla menta. Cosmonauti Borghesi, che avevano dichiarato di preferire un palcoscenico come il Circo Massimo al parterre nazional popolare di Sanremo, fanno ora dietrofront e si presentano al contest per la kermesse sanremese: le loro sonorità, che hanno fatto la fortuna di cantautori come Colapesce e Dimartino, faranno ballare il pubblico dell’Ariston? Una cosa è certa, non sentiremo mai nelle loro produzioni l’autotune, poiché i 4 ragazzi di Roma rimangono fedeli alla vecchia canzonetta leggera, ma di valore e di qualità, come quelle del passato che ci sbloccano nostalgiche memorie.

Aurora Topicale: significato del brano dei Cosmonauti Borghesi

Cosmonauti Borghesi portano al contest di Rai Due il brano Aurora Tropicale, che si riconferma un brano ballabile e godereccio, mai sgarbato ma sempre elegante e raffinato, con sonorità che spaziano dagli anni ’80 ai primi anni ’90. Un progetto davvero innovativo, il loro, che si pone l’obiettivo di annunciare l’uscita del nuovo album in studio.

Aurora Tropicale è una canzone fresca, irriverente, allegra, un perfetto tormentone estivo: nel brano si sentono le influenze pop glam di Bowie, il graffio di Prince, la voglia di ballare di Madonna, il tutto in una confezione che strizza l’occhio alla scena napoletana, complici le origini di uno dei membri della band. Qui il video di Aurora Tropicale dei Cosmonauti Borghesi su RaiPlay.