Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi oggi sposi: tutti i dettagli del matrimonio della coppia di Uomini e Donne

Oggi 30 novembre 2024 Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi diventano marito e moglie. L’atteso matrimonio della coppia nata a Uomini e Donne si celebra oggi, dopo mesi di organizzazione che i due amati volti hanno condiviso anche con i tantissimi follower su Instagram. Ma cosa sappiamo dell’evento?

Il matrimonio di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sarà a tema natalizio. Chi segue l’ex tronista di Uomini e Donne sui social sa che è un grande appassionato del Natale, cosa che d’altronde ha svelato anche Claudia in una recente intervista a Verissimo: “Ci sposiamo in autunno perché in estate fa troppo caldo per i matrimoni. Lorenzo ama il Natale infatti sarà un matrimonio un po’ natalizio”. La coppia ha inoltre deciso di non sposarsi nelle rispettive città di nascita, bensì ha scelto Napoli.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, nozze a Napoli: invitati e orari

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano a Nola, in provincia di Napoli, in una location che non è stata svelata pubblicamente. Prima, però, i due celebreranno il rito del matrimonio in chiesa. La funzione, come ha reso noto la coppia, sarà celebrata alle 11.15, con l’arrivo della sposa. Alle 13 è previsto l’arrivo in location degli ospiti e alle 14 il pranzo con gli sposi che culminerà alle 18 con la torta e l’inizio del party vero e proprio. All’evento sono attesi 150 ospiti, tra cui anche alcuni volti di Uomini e Donne e influencer.

Al fianco della coppia nata a Uomini e Donne ci sarà la piccola Maria Vittoria, la loro figlia nata nel 2022. Probabilmente sarà proprio la bambina a portare le fedi ai genitori, in un momento che diventerà per la coppia indimenticabile. Non resta che attendere i primi scatti del matrimonio per scoprire anche l’abito scelto da Claudia per il suo lieto giorno.