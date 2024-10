L’attrice Chiara Caselli si è raccontata in una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Dal rapporto con la famiglia ai suoi inizi fino a uno scandalo sul quale ha solo accennato ma ha acceso la curiosità dei fan, tanti i temi trattati e la ragazzina di Bologna è diventata ormai una donna piuttosto matura e saggia.

Davanti ad una tazza di the si è voluta raccontare al noto quotidiano ed è partita dai suoi inizi con il rapporto con la famiglia, un rapporto di amore e odio e di grandi difficoltà negli anni: “Venivo da una famiglia molto umile ed i miei avevano avuto tre figli uno dopo l’altro”. La donna ha continuato svelando un aneddoto drammatico riguardo la propria vita e suo padre:

“Era un medico, ma dopo la morte di sua madre (mia nonna, ndr) è caduto in depressione ed è stata davvero dura. Mia madre doveva stargli vicino ed in un certo senso mi sono sentita abbandonata. La mia vita cambiò radicalmente, ero in piena adolescenza e non è stato facile”. La donna sottolinea che ora – rispetto al passato – parlare della depressione è più semplice, ma a quei tempi non era un argomento di facile interpretazione.

Chiara Caselli e le difficoltà in famiglia “Da bambina mi negarono l’abbonamento a Topolino…”

Chiara ha raccontato di aver un rapporto molto rigido con i genitori, gli negarono tante cose e addirittura lei ricorda: “Da bambina mi negarono l’abbonamento a Topolino in quanto lo reputavano come simbolo del consumismo”. La donna sottolinea di aver sofferto molto sta cosa e di averci lavorato nel rapporto con suo figlio.

A 19 anni Chiara Caselli cominciò la sua carriera come attrice, era l’ultimo anno del Liceo e cominciò a studiare teatro, poi quasi per caso ottenne un ruolo nella serie tv tedesca Il Nido. Al ritorno in Italia conquistò un altro paio di ruoli e la sua carriera ha lentamente ma progressivamente spiccato il volo. Sicuramente tutto ciò creò una rottura in famiglia e Chiara ricorda: “Mio padre voleva che io diventassi medico e tutto ciò causò quasi un abbandono da parte sua, sono cose che mi hanno segnato e sono stata in analisi per dimenticare”.

Difficoltà nella vita privata che ora ha sicuramente risolto e la donna sottolinea: “Sto finalmente bene, non sono single al 100 %, potrei definirmi come mediosola. Ho un figlio che amo, studia psicologia e ha una fidanzata fantastica. Lo seguo quasi da sola da quando avevo 3 anni, è stata dura anche perchè ho avuto per anni un compagno – Jacopo Quadri – che non era giusto come secondo padre”, sottolinea la donna.

Chiara Caselli e la rivelazione su Francesco Nuti

Infine Chiara Caselli parla della sua carriera e svela alcuni particolari aneddoti, nello specifico uno l’ha segnata e non poco: “Ho riacquistato la fiducia nel cinema nell’incontro con Liliana Cavani. L’avevo persa in OcchioPinocchio di Francesco Nuti, un’esperienza devastante. Dico solo che – in un mondo attuale dove la mentalità sugli abusi è diversa – Nuti avrebbe avuto una denuncia”. Nuti ora non c’è più e anche per rispetto la donna non ha voluto dare ulteriori dettagli: “Avevo 26 anni ed ero molto giovane, non voglio aggiungere altro su questa storia”.

Tornando a situazioni particolari Chiara Caselli ha lavorato anche con Harvey Weinstein, l’uomo coinvolto nello scandalo di Hollywood ma a riguardo ha spiegato: “Lo incontrai a New York ma non ci provò”. La donna ha continuato svelando di aver fatto un provino per Pulp Fiction ma alla fine fu scartata.

E riguardo ai suoi sogni non potevano mancare parole sui rumors che la vedevano regista. Chiara Caselli ha sottolineato che era già in cantiere e vedeva un cast con attori di spicco, compreso Riccardo Scamarcio che ancora doveva esplodere. Il progetto saltò e alla fine non se ne fece nulla anche perchè il produttore aveva altri impegni.