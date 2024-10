Matrimonio a prima vista 2024, ecco cosa succede tra Chiara e Pietro

Prosegue non senza intoppi l’avventura di Chiara Maderna e Pietro De Luca a Matrimonio a prima vista 2024. Innanzitutto, a differenza delle altre coppie del reality, Pietro e Chiara non hanno avuti contatti fisici… approfonditi. L’insegnante sta mettendo alla prova il marito e desidererebbe intraprendenza e soprattutto un’opera di corteggiamento prima di concedersi completamente. Chiara è dunque ben disposta nei suoi confronti, almeno così sembra, e nella prossima puntata, in onda questa sera mercoledì 16 ottobre, darà una chance romantica al compagno, che peraltro festeggia il suo compleanno.

Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo, Matrimonio a prima vista 2024/ Romanticismo e nostalgia dopo che...

Con le migliori intenzioni, tuttavia, si crea un piccolo malinteso che porta la coppia a raffreddarsi. Pietro, infatti, nel tentativo di accendere il fuoco, rende la stanza un po’ troppo “affumicata”, costringendo la moglie ad intervenire. Dopo l’intervento però Pietro si risente, perché avrebbe voluto risolvere la situazione da solo. E ritiene, evidentemente, di essere stato stoppato ingiustamente da Chiara.

Asia Marchesi e Anthony Giavarini, Matrimonio a prima vista 2024/ Confessioni hot e attrazione alle stelle

Nubi all’orizzonte per Chiara Maderna e Pietro De Luca a Matrimonio a prima vista 2024?

Le incertezze prendono il largo in questa coppia di Matrimonio a prima vista 2024, ma le speranze di un riavvicinamento non svaniscono. Ci pensa Chiara a riportare il sereno, con una torta che ha preparato appositamente per il compleanno del marito. Ancora una volta, però, il compagno di avventura non riesce a godersi appieno il momento e quando la moglie lo trascina in un locale di ballo latino americano, si sente fuori luogo.

La situazione sembra sfuggire di mano alla coppia e soprattutto Pietro inizia a coltivare il pensiero di non essere la persona giusta per Chiara. La domanda che dovrebbe sorgere spontanea, tuttavia, è anche questa: Chiara è la persona giusta per lui? Vedremo come proseguirà il viaggio sentimentale della coppia, al momento però c’è qualche nube all’orizzonte.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, 5a puntata/ Diretta: Erik stupisce Valentina per il compleanno, Asia…