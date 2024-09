Prosegue a gonfie vele l’amore tra Chiara Maggenti e Damiano Carrara, una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e della televisione. Dall’incontro in un locale di Lucca fino al matrimonio che la coppia ha celebrato nel 2022. Dalle pagine di Vanity Fair, la coppia ha raccontato come è stato il loro primo incontro con il pastry chef che ha confessato: “cinque anni fa ci siamo incontrati e da lì non ci siamo più lasciati”. Chiara, invece, ha precisato: “è stato un caso. Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera: ci siamo incrociati, non ci conoscevamo, ed è nato subito il colpo di fulmine”.

Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi, anche se Chiara è convinta che il destino abbia giocato la sua parte più importante. “Forse era scritto da qualche parte che avrei dovuto incontrarlo: quella sera avevo un altro programma, è stato davvero un caso trovarci lì” – ha detto la moglie di Damiano Carrara.

Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggenti: “ci vuole un gran feeling per lavorare insieme”

Un amore che Damiano Carrara e Chiara Maggenti hanno deciso di celebrare con il matrimonio; una cerimonia di nozze organizzata nella chiesa di San Frediano, uno dei più antichi luoghi di culto cattolico di Lucca, in stile romanico, dove hanno pronunciato le promesse d’amore. Ricordando proprio il giorno delle nozze, la coppia ha sottolineato: “il matrimonio ha solo rinforzato il nostro rapporto, era come se fossimo già sposati, ma lo volevamo fatto bene”. Anche la moglie Chiara Maggenti ha detto: “sottoscrivo, è un passo importantissimo, ma dentro di noi ci siamo sentiti legati fin da subito”.

Oggi la coppia lavora anche insieme, visto che Chiara è entrata nell’Atelier Damiano Carrara, un progetto che i due hanno pensato durante il lungo periodo della pandemia. “Abbiamo iniziato a convivere in una casa d’appoggio e lì è nato il progetto che abbiamo buttato giù insieme” – ha detto Chiara che parlando del rapporto lavorativo con il marito ha precisato – “ci vuole un gran feeling per lavorare insieme quando si è una coppia d’amore: bisogna essere bravi a ritagliarsi degli spazi solo per noi, ma devo dire che, in questo, siamo abbastanza bravi”.