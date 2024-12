Domenica Titolo, chi è la semifinalista di Bale Off Italia 2024

Domenica Titolo è riuscita a conquistare un posto nella semifinale della 12edizione di Bake Off Italia 2024 – Dolci in Forno, il programma televisivo che vede un gruppo di pasticceri amatoriali contendersi il titolo di migliore pasticciere italiano. A giudicare i dolci preparati dai concorrenti finalisti la giuria composta dai maestri pasticcieri Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari. Domenica Titolo ha 61 anni ed è di Sant’Arcangelo (PZ). La donna è una ex impiegata, ma da quando è andata in pensione ha deciso di dedicarsi maggiormente alle sue passioni tra cui c’è proprio quella per i dolci.

La pasticceria è sempre stata una delle sue più grandi passioni sin da quando era ragazzini e per questo motivo oggi che è in pensione ha deciso di rimettersi in gioco anche 2per dimostrare alla sua famiglia e ai suoi cari che ha ancora tanto da fare e dire. Durante il percorso a Bake Off Italia non sono mancate le difficoltà per Domenica, ma alla fine con forza e determinazione è riuscita a conquistare un posto in semifinale del programma.

Domenica Titolo rischia il posto in finale Bake Off Italia 2024…

Durante il suo percorso a Bake Off Italia 2024 – Dolci in Forno, Domenica Titolo ha cercato sempre di mostrare la sua creatività come quando durante una puntata ha dovuto realizzare una torta a forma di lampada, anche se la sua creazione non è stata premiata dal giudice Ernst Knam. La sua torta, infatti, non è stata giudicata all’altezza, ma fortunatamente Domenica non è stata eliminata. Anche durante la prova a sorpresa voluta dal maestro del cioccolato Ernst Knam, Domenica non ha brillato nella preparazione di una Charlotte al cioccolato, visto che si è classifica all’ultimo posto con una torta giunta dinanzi ai giudici completamente sciolta!

Nonostante una serie di prove andate male, Domenica Titolo è riuscita ugualmente ad arrivare fino alla penultima puntata, ma proprio in virtù di un percorso non sempre al vertice rispetto ai suoi compagni d’avventura rimasti in gara, è lei a rischiare di non arrivare in finale.