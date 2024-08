Ciao Darwin 9: oggi in onda la replica della settima puntata

La prima serata del martedì di canale 5 continua ad essere dedicata alle repliche di Ciao Darwin 9, trasmesso nella scorsa stagione televisiva e che ha segnato ufficialmente l’addio alla storica trasmissione di Paolo Bonolis. Forte del successo e del legame del pubblico nei confronti di tale format, Mediaset ha deciso di regalare, ogni settimana, una serata divertente ai propri telespettatori trasmettendo le repliche. Oggi, martedì 27 agosto, va in onda la replica della settima puntata che vede sfidarsi la squadra delle Trattorie, guidata da Claudio Amendola in quanto titolare di un ristorante a Roma e la squadra degli stellati guidata, invece, da Andy Luotto.

Quella tra trattorie e stellati è stata una delle sfide più belle e senza esclusioni di colpi di tutta la stagione di Ciao Darwin che ha sempre avuto come condottiero Paolo Bonolis che, questa sera, proverà a calmare gli animi infuocati dei componenti di ciascuna squadra.

Le prove della settima puntata di Ciao Darwin 9

La settima puntata di Ciao Darwin 9 si apre con la classica sfida musicale durante la quale le due squadre si esibiscono sulle note di canzoni che rispecchiano il loro modo di essere. Tra le prime sfide più attesa c’è sicuramente quella intitolata “A spasso nel tempo” durante la quale non mancheranno gag e momenti esilaranti. Con la prova coraggio, invece, i prescelti di ciascuna squadra saranno alle prese con una serie di ostacoli da superare tra cui le locuste.

Dopo un dibattito abbastanza acceso durante il quale voleranno stracci anche tra i due capitani, si arriverà alla prova del defilè che lascerà, poi, spazio, alla prova finale dei Cilindroni che decreterà la squadra vincitrice della puntata.

Ciao Darwin 9: chi è Madre Natura della settima puntata

Prima di dare ufficialmente il via alla sfida, Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, accoglie in studio la Madre Natura della settima puntata di Ciao Darwin. Dopo lo spazio lasciato a Padre Natura nella scorsa puntata, questa sera, gli occhi di tutti saranno concentrati sulla bellissima Orian Ichaki, modella dai capelli biondi e dagli occhi verdi e con un fisico statuario, legata in passato a Hell Raton, il rapper e produttore ex giudice di XFactor.

La replica della settima puntata di Ciao Darwin 9 può essere vista in diretta televisiva su canale 5 o in diretta streaming collegandosi al sito di Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.