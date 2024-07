Ciao Darwin 9 giovanni 8.7: perchè si chiama così?/ Il sottotitolo che cita il Vangelo di Giovanni

In Ciao Darwin 9 una menzione tratta dal Vangelo di Giovanni: ecco quale

Nel sottotitolo di Ciao Darwin 9 c’è un chiaro riferimento al Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 7: “E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: ‘Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei’“. E’ da qui che riparte la nona ed ultima edizione di Ciao Darwin, da questa sera in replica su Canale 5, che ha regalato tante soddisfazioni a Paolo Bonolis e ai suoi. Per quanto riguarda il sottotitolo di Ciao Darwin, è stato introdotto nel 2007 e da allora è cambiato in diverse occasioni: dall’Anello mancante alle Terre Desolate, passando per la Regressione e la Resurrezione.

“Sono molto contento di come è andato Ciao Darwin. È un programma che è sempre piaciuto, che ha avuto dei limiti quest’anno perché viviamo in una contemporaneità dove si cammina sulle uova e alcune cose erano un po’ troppo ‘palettate’. Per questa ragione credo che non si farà più”, la constatazione di Bonolis sull’ultima edizione dello show.

Versetto di Giovanni 8,7, che cos’è? Il significato di “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”

“Chi è senza peccato, scagli la prima pietra” recita quindi il sottotitolo di Ciao Darwin 9, riprendendo il capitolo 8, versetto 7, del Vangelo di Giovanni. Queste parole sono state attribuite a Gesù Cristo, ma il significato della frase può essere interpretata in molteplici modi: ad esempio, come un invito ad essere più comprensivi e indulgenti nei confronti di chi commette errori, di contare fino a cento prima di giudicare superficialmente qualcuno, di guardare se stessi prima di puntare il dito contro gli altri e criticare, poiché nessuno può davvero ritenersi libero dal peccato.











