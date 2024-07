CLASSIFICA MOTOGP 2024/ Martin a +15 su Bagnaia! Mondiale Piloti GP Germania Sachsenring (6-7 luglio)

CLASSIFICA MOTOGP 2024: JORGE MARTIN ALLUNGA

La Sprint del Sachsenring regala importanti novità nella classifica MotoGp 2024, perché Jorge Martin ha vinto la gara breve del Gran Premio di Germania 2024 e di conseguenza aggiunge altri 12 punti al proprio bottino, toccando quota 212 per rafforzare il proprio primato nella classifica del Mondiale Piloti 2024 di MotoGp. Gara un po’ più complicata per il suo inseguitore Francesco Bagnaia, comunque anche Pecco si è difeso piuttosto bene e grazie al terzo posto sul traguardo è salito a quota 197 punti, quindi con un ritardo di 15 lunghezze da Martin.

Sono poi sempre più vicini Marc Marquez ed Enea Bastianini: lo spagnolo è stato molto coraggioso a correre in condizioni fisiche davvero complicate, ma ha perso qualche punto nel confronto con il secondo pilota ufficiale Ducati, buon quarto sul traguardo. Giornata molto positiva inoltre per un protagonista a sorpresa, cioè Miguel Oliveira, che con il secondo posto conferma come l’exploit del mattino in qualifica non era stato affatto casuale al Sachsenring. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL GRANDE DUELLO TRA MARTIN E BAGNAIA

Sempre più vibrante è il duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia al vertice della classifica MotoGp 2024, che in questo weekend scriverà un nuovo capitolo grazie al Gran Premio di Germania 2024, in programma come ormai da moltissimi anni sul circuito del Sachsenring. Località particolarmente cara a Marc Marquez, tuttavia adesso sono altri due i protagonisti più attesi, cioè l’attuale leader Martin e il campione del Mondo in carica Bagnaia: Pecco è reduce da un mese di giugno perfetto, con la vittoria sia nella Sprint sia nel Gran Premio di inizio mese al Mugello bissate entrambe appena settimana scorsa ad Assen, dove il piemontese ha conquistato di nuovo il massimo bottino possibile.

Adesso quindi Pecco Bagnaia ha 190 punti nella classifica Motogp 2024 e ha messo nel mirino proprio Jorge Martin, che comunque in Olanda è stato secondo in entrambe le gare e di conseguenza ha limitato benissimo i danni, arrivando esattamente a quota 200 punti, conservando di conseguenza un margine di dieci lunghezze sul rivale, che è tuttavia l’uomo più in forma del momento. Dopo il Sachsenring ci sarà un mese di pausa, Bagnaia vorrà cercare il sorpasso al comando della classifica MotoGp 2024 anche perché dal punto di vista psicologico sarebbe molto importante passare le vacanze estive davanti al grande rivale che a fine stagione dovrà cambiare aria.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: MARQUEZ GUIDA GLI INSEGUITORI

Dietro i due grandi rivali nel Mondiale Piloti rischia di essersi già creato il vuoto nella classifica MotoGp 2024, perché bisogna scendere a quota 142 punti per trovare in terza posizione proprio Marc Marquez, che cercherà di ritrovare il feeling che storicamente lo lega al Sachsenring per rilanciare le proprie ambizioni. Il passivo di 58 punti da Martin e 48 da Bagnaia non è ancora così grave, considerando che ad ogni Gran Premio ci sono in palio 37 punti e non siamo ancora nemmeno a metà stagione, però ovviamente sarebbe fondamentale iniziare ad accorciare le distanze per il numero 93, anche perché ci sono due lepri da inseguire.

Appena poco più dietro nella classifica Motogp 2024 c’è in quarta posizione Enea Bastianini, che ha 136 punti nella classifica MotoGp 2024: l’italiano a fine stagione dovrà lasciare la Ducati ufficiale, ma vuole farlo lasciando rimpianti a Borgo Panigale. Finora il suo bilancio è molto buono alla domenica, con due secondi posti, altrettanti terzi, un quarto e due quinti, mentre Bastianini dovrà provare a migliorarsi nelle Sprint del sabato, nelle quali fino ad oggi i migliori risultati di Enea in stagione sono stati un paio di quarti posti. L’esempio può venire proprio da Pecco Bagnaia, che a lungo ha sofferto le gare brevi prima di fare doppietta fra il Mugello ed Assen…

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 212

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 197

3. Marc Marquez (Ducati) 146

4. Enea Bastianini (Ducati) 142

5. Maverick Viñales (Aprilia) 121

6. Pedro Acosta (KTM) 101

6. Brad Binder (KTM) 101

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 92

9. Aleix Espargaro (Aprilia) 82

10. Alex Marquez (Ducati) 63

11. Marco Bezzecchi (Ducati) 45

12. Franco Morbidelli (Ducati) 44

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 41

14. Raul Fernandez (Aprilia) 40

15. Fabio Quartararo (Yamaha) 39

16. Jack Miller (KTM) 32

17. Augusto Fernandez (KTM) 15

18. Joan Mir (Honda) 13

19. Johann Zarco (Honda) 12

20. Takaaki Nakagami (Honda) 8

20. Alex Rins (Yamaha) 8

22. Daniel Pedrosa (KTM) 7











