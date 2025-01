Luk3 pronto ad abbandonare Amici 24: “Non so se è il momento giusto per me”

L’uscita della classifica degli streaming dei nuovi singoli degli allievi di Amici 24 manda in totale crisi Luk3. L’allievo di Lorella Cuccarini crolla in lacrime dopo aver scoperto i risultati e il suo terzo posto, ammettendo di star male già da un po’, in quanto dubbioso sul suo percorso nel reality.

Uomini e Donne, coppia storica si lascia: ipotesi e l'indizio/ "Crisi nera, l’iniziale è la A"

“Sono tanti giorni che tengo tutto dentro ma io non sto proprio bene. – ha esordito il cantante, sfogandosi con i compagni di classe – Piango poche volte, ma se lo faccio è perché ce l’ho da tempo dentro. Non so che fare, volevo arrivare qui con le idee più chiare… Come tutti, io punto a fare la differenza, non a fare le cose in modo mediocre. Io qui non sto facendo la differenza.” E ha aggiunto: “Non mi piace stare nel mezzo, preferisco fare un passo indietro e capire cosa non sta funzionando e non sto riuscendo a capirlo, per questo sono arrivato a questo punto. Mi chiedo se per me è giusto essere qui in questo momento.”

Rebecca Bianchi, chi è la giudice di Amici 24/ Curiosità sull'étoile scelta da Carla Fracci

Maria De Filippi frena Luk3 e gli fa una proposta

Di fronte alla forte crisi di Luk3, Maria De Filippi ha deciso di intervenire, chiamando il ragazzo direttamente in casetta. “I risultati ci sono e sono positivi, forse tu non te ne accorgi.”, lo ha incoraggiato la conduttrice. “Poi capisco il fatto di sentire la pesantezza di sentirsi dire che le tue canzoni sono leggere e non profonde.”, ha continuato. Quando Luk3 ha allora fatto presente di avere dubbi sulla sua permanenza ad Amici, la conduttrice gli ha proposto di far uscire un altro suo pezzo che lui ritiene più vicino a come si sente ora: “Hai scritto anche un pezzo in cui invece c’è altro. Nulla vieta se vuoi uscire con questo pezzo e far vedere un’altra parte di te. Se ti interessa quello lo fai.” E gli ha consigliato: “Non penso che abbia senso andartene in questo momento. A te non sta andando niente male, almeno dati alla mano.” Luk3 ha accettato la proposta di Maria: preso ascolteremo il suo nuovo singolo.