Diego Tavani e Claudia D’Agostino, il tira e molla lo esaspera: fine della frequentazione?

Fase molto difficile per Diego Tavani e Claudia D’Agostino a Uomini e Donne. I due protagonisti del trono over stanno vivendo una fase turbolenta della propria frequentazione e l’uomo, dopo i repentini cambi di luna della dama, ammette di essere ormai arrivati ad un punto di non ritorno. Provano dei sentimenti molto forti nei confronti di Claudia, Diego adesso vorrebbe prendere una strada ben precisa, per cui se la dama non dovesse sentirsela di andare avanti con lui, preferirebbe saperlo adesso e chiudere qui.

Claudia D’Agostino, dal canto suo, non fa mistero di essere in confusione dal punto di vista sentimentale e al tempo stesso non nega di essersi legata molto a Diego. Motivo per cui la dama ha deciso di scrivergli una lettera, che sui social sta già facendo discutere.

Diego e Claudia di Uomini e Donne ai ferri corti: l’ultima frecciata di lei in una “lettera”

Va detto però che alcuni utenti, nonché anche gli opinionisti di Uomini e Donne, hanno visto malamente il comportamento di Diego, interpretandolo come una scusa per chiudere la frequentazione con la dama. Claudia intanto non si è risparmiata dal tirare una frecciatina a Diego, scrivendo appunto una lettera che la dice lunga su quanto sia delusa da lui.

“Con il tempo capisci che per alcune persone non eri così importante”, ha scritto in una delle sue ultime storie su Instagram, riprendendo appunto quanto scritto all’ex cavaliere Diego. E’ davvero la parola fine sulla loro frequentazione?