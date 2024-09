Clayton Norcross è tutt’altro che sconosciuto al pubblico italiano; stiamo parlando del celebre attore nei panni di Thorne Forrester nell’altrettanto iconica soap opera Beautiful. L’attore è pronto a cimentarsi in un’esperienza inedita al Grande Fratello 2024; l’isolamento nel reality sarà certamente un modo per farsi conoscere dal pubblico in vesti differenti, magari aprendosi anche a temi personali come quello riguardante il fatto di non aver avuto figli.

Ma perchè Clayton Norcross non ha avuto figli? Di certo la risposta non risiede nella mancanza di amori, anzi; per 4 anni l’attore è stato legato all’ex moglie Andrea Sulzbacher. La coppia non ha però avuto figli e da circa 4 anni hanno preso strade differenti. Oggi Clayton Norcross è alla soglia dei 70 anni; un’età che difficilmente può essere coniugata con l’esperienza da genitore ma che, come testimoniato da una sua intervista a Verissimo, non sarebbe per lui uno scenario da escludere a priori.

Clayton Norcross pronto ad avere figli nonostante l’età: “Se trovo la donna giusta…”

“A questa età non so se sarebbe giusto per me, ma se dovesse succedere sarebbe una grazia di Dio”, queste le parole di Clayton Norcross – concorrente del Grande Fratello 2024 – a Verissimo incalzato da Silvia Toffanin proprio sulla mancanza di figli e sulla possibilità di diventare padre in futuro. L’attore ha ammesso come l’età possa essere un limite; al contempo, non ha escluso la possibilità di diventare genitore laddove dovesse trovare la compagna della sua vita. “Ora devo trovare la donna giusta, poi sceglieremo cosa fare…”.

Sicuramente l’esperienza al Grande Fratello 2024 sarà per Clayton Norcross importante anche per affrontare il tema dell’amore e dei figli, magari raccontando ulteriori retroscena che nelle diverse interviste rilasciate nel tempo non ha invece avuto modo di portare in superficie.