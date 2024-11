Colombia Salsa Style, per vincere Tu si que vales 2024 devono superarsi: le potenzialità ci sono tutte, ma…

I sei ballerini Colombia Salsa Style sbarcano in finale a Tu si que vales 2024 con l’obiettivo di vivere una notte da sogno. I componenti del gruppo sono tutti solisti di salsa, con due ballerine pronte a scombussolare le carte in qualsiasi momento dell’esibizione. Una squadra che può puntate in nella finale di Tu si que vales 2024, forte del consenso del pubblico e soprattutto dei giurati.

Durante la prima esibizione, i Colombia Salsa Style hanno fatto breccia nel cuore di Rudy, che ha deciso di utilizzare la clessidra per il gruppo che tanto lo ha impressionato. Anche sui social, come dicevamo, il consenso vola alto: tanti i commenti positivi da parte del pubblico a casa e dei fan che vogliono spingere i ballerini verso la vittoria. Ci riusciranno? La competizione è serrata, ma tutto può succedere nella puntata più interessante dell’anno.

Chi sono i Colombia Salsa Style? Un corpo di ballo con sei uomini sexy

Quella dei Colombia Salsa Style è stata senza dubbio una delle esibizioni più esplosive e pepate del talent. I ragazzi con la loro fisicità hanno lasciato a bocca aperta il pubblico femminile, chiedere conferma alle simpatiche Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli che si sono prestate per un ballo. La prima, addirittura, ha scritto con un pennarello il suo numero di telefono (falso) sul pettorale di un ballerino, mentre la showgirl romano si divertita senza freni.

Dunque, i Colombia Salsa Style possono ambire alla vittoria della finale? Nulla è impossibile, ovviamente, ma la sensazione è che sarà un concorrente più “originale” ad alzare il trofeo e il primo premio da centomila euro in gettoni d’oro. I Colombia Salsa Style, restano ad ogni modo dei professionisti eccellenti e ai quali auguriamo il meglio per il loro futuro professionale.

