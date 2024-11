IL NUOVO LOGO E IL SITO RINNOVATO DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

Da questa mattina è online il nuovo sito di Comunione e Liberazione che con l’occasione presenta anche un nuovo logo e un restyling ampiamente rinnovato: guardando alle origini, alle inizi del Movimento cattolico fondato da Don Luigi Giussani, ma anche al “nuovo che avanza” in un mondo interconnesso che non può più prescindere dall’internazionalità della comunicazione. A cominciare dall’indirizzo che diventa clonline.org – disponibile già in italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese, ma nei prossimi mesi saranno rinnovati anche tutti gli altri 20 siiti nazionali di CL – il cambiamento proposto guarda alla prima iconografia della sigla presente nella rivista del 1974 “Litterae Communionis”.

Il nuovo logo conserva quello stesso stile, con la sigla CL che rimane immutata ma che poi viene tradotta nel nome “Comunione e Liberazione” con la dicitura nella lingua locale: un cristianesimo che insegna a parlare nel mondo “la stessa lingua” rispettando e salvaguardando sempre l’identità di ogni singola persona sparsa nel globo. Tra le principali novità del nuovo sito di Comunione e Liberazione troviamo le tre categorie distinte nell’Attualità, ovvero società, cultura e chiesa, così come viene prevista la sezione “Speciali” e le “Lettere” vengono ben evidenziate in homepage. Previsto poi il format “Arena” dove sarà possibile ospitare il dialogo di diverse voti su dato argomento di attualità: inoltre, nel sito rinnovato sarà possibile accedere in maniera più diretta alla sezione “Incontri” con le varie interviste ai personaggi incontrati da CL, migliorate e rinnovate anche gli accessi ai contenuti educativi delle varie proposte del Movimento, così come le varie sezioni istituzionali per scoprire origini e storie di Don Giussani e della stessa Comunione e Liberazione. Per tutte le altre novità qui sotto trovate il video di presentazione, qui il link diretto al nuovo portale di CL.

CL, DON GIUSSANI E IL MOVIMENTO CHE SI “RINNOVA” CON LO STESSO SGUARDO POSITIVO SULLA REALTÀ

«Una nuova identità visiva per una storia che continua»: così Comunione e Liberazione annuncia il suo importante restyling grafico per sito e logo, portando ancora di più nel mondo e con il mondo il messaggio del cristianesimo secondo il carisma di Don Giussani. Come alle origini del Movimento, ma aggiornato alla modernità interattiva, il nuovo sito punta ad ampliare ancora di più gli spazi di approfondimento e di dialogo, mantenendo il medesimo “sguardo” imparato in questi decenni di testimonianza di Giussani e degli aderenti a CL.

L’incontro con l’esperienza cristiana resta al centro in quanto introduce alla vita e alla realtà uno sguardo positivo su di essa, senza dimenticare che il Vangelo comunica una concreta speranza di bene e compimento per chiunque in qualsiasi parte del mondo: le scuole di comunità, le pubblicazioni, cosa si fonda all’origine di Comunione e Liberazione e come gli insegnamenti del Servo di Dio Don Luigi Giussani parlano ancora oggi all’umanità in continuo “movimento”. Il tutto, annotano da CL, per poter meglio raccontare «la bellezza di una storia che continua».