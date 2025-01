Concorrenti Ora o mai più 2025: com’è formato il cast

Da sabato 11 gennaio 2025, per otto sabati consecutivi, Raiuno, con la conduzione di Marco Liorni, manderà in onda Ora o mai più, lo show ideato da Carlo Conti e condotto per due edizioni da Amadeus in cui artisti che hanno avuto successi clamorosi, scelgono di rimettersi in gioco affidandosi a coach esperti per dare anche una seconda possibilità alla propria carriera. Si tratta di artisti appartenenti a generi musicali diversi, di generazioni diverse e che, nel corso della loro carriera, hanno attraversato varie fasi.

Nel cast di Ora o mai più ci sono, così, artisti che hanno scalato le classifiche musicali con veri e propri tormentoni come Carlotta e artisti che, dopo la partecipazione a talent show di successo e la grande popolarità, hanno dovuto fare i conti anche con la complessità del mondo discografico, ma chi sono tutti i concorrenti di Ora o mai più 2025?

Concorrenti Ora o mai più 2025: tutti i nomi

Tra i concorrenti di Ora o mai più 2025 spicca la presenza di Carlotta che, con il tormentone “Frena”, spopolò nel 2000. Dotata di una grande voce, ha poi cominciato ad insegnare canto. Dal mondo di Amici che, in 24 edizioni ha sfornato talenti di ogni tipo, arrivano ben tre ex allievi: Pierdavide Carone che ha collaborato con Lucio Dalla e che è considerato una delle penne più incisive del panorama musicale italiano; Valerio Scanu che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010 con “Per tutte le volte che…” e Loredana Errore che era considerata l’antagonista di Emma Marrone e che lasciò il segno con la sua voce graffiante.

Spazio, poi, ad Anonimo italiano (Roberto Scozzi) che, come ricorda Tv Sorrisi e Canzoni, negli Anni 90 si esibiva mascherato e veniva scambiato per Baglioni. E, infine, nel cast ci sono anche Pago che, in questi anni, si è messo in gioco partecipando anche al Grande Fratello Vip, Antonella Bucci, Matteo Amantia della band Sugarfree.