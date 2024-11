E’ in scena dall’12 al 14 novembre prossimi la Conferenza episcopale della Chiesa cattolica degli Stati Uniti 2024 (USCCB) e l’evento è visibile da tutti in quanto trasmesso in diretta video streaming, quindi comodamente fruibile dal computer, dalla smart tv o dallo smartphone. L’assemblea plenaria autunnale del 2024 si tiene in quel di Baltimora, nello stato del Maryland, e nel corso dell’incontro i vescovi presenti avranno ovviamente la possibilità di dialogare su vari punti e nel contempo di pregare.

Ad essere trasmessi in video streaming saranno le due sessioni pubbliche della stessa assemblea, quelle previste per le giornate del 12 e del 13 novembre (oggi e domani), di conseguenza il giorno di apertura e quello di chiusura non saranno visibili da tutti. Come riferito dal sito ufficiale della stessa Conferenza episcopale cattolica degli Stati Uniti la plenaria è stata inaugurata con un discorso di Christophe Pierre, nunzio apostolico degli Stati Uniti nonché cardinale, dopo di che ha preso la parola l’Arcivescovo Timothy P. Broglio dell’Arcidiocesi per i Servizi Militari USA.

CONFERENZA EPISCOPALE CATTOLICA DEGLI STATI UNITI 2024: GLI ARGOMENTI TRATTATI

Non è ancora chiaro quale sarà l’ordine del giorno, l’argomento di discussione ma in ogni caso, sempre stando a quanto riferisce il sito ufficiale, i vescovi stanno pensando ad un programma completo in cui è previsto di fare il punto sulle risorse sviluppate tramite lo sforzo collaborativo fra i diversi comitati della USCCB, quindi fare il punto sull’Antiquum Ministerium, il ministero del catechista, e ancora, una discussione in merito alla situazione pastorale dell’ecologia integrale e della Laudato sì.

Nel corso della plenaria ci sarà anche spazio per un documento che faccia a seguito a quello dei vescovi del 2005 che guidi il ministero ecclesiale dei laici, oltre al bilancio in vista del 2025, il punto sui testi liturgici del comitato per il culto divino, e infine, la direttiva missionaria in merito al triennio che va dal 2025 al 2028.

CONFERENZA EPISCOPALE CATTOLICA DEGLI STATI UNITI 2024: DI COSA SI PARLERÀ

Nel corso dei quattro giorni di incontro sono previsti anche delle discussioni sulla questione dei migranti, quindi il Sinodo dei Vescovi, ma anche la rinascita eucaristica dei vescovi americani e il Congresso eucaristico nazionale, e ancora, il caso di suor Annella Zervas dell’Ordine di San Benedetto nonché la sua beatificazione e successiva canonizzazione, e della laica Agnes Barber, sarà un’occasione anche per permettere ai vescovi di votare il nuovo tesoriere e i presidenti eletti dei cinque comitati. Dopo l’elezione di Donald Trump la Conferenza episcopale della Chiesa Usa darà un primo messaggio ufficiale dei vescovi in vista della nuova Presidenza su svariati temi “caldi” come i diritti, l’aborto, il fine vita e la situazione dei migranti.

Chi volesse vedere in video diretta streaming la Conferenza episcopale cattolica degli Stati Uniti potrà farlo collegandosi sul sito www.usccb.org/meetings, o eventualmente tramite la pagina Facebook ufficiale USCCB, senza dimenticarsi di Instagram, X e Threads sempre allo stesso indirizzo. Vi ricordiamo che l’appuntamento è fissato per il 12 e 13 novembre anche se gli orari non sono ancora stati specificati.