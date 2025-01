CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, IL CALCIATORE PIÙ IN FORMA

I consigli Fantacalcio Serie A tornano protagonisti oggi, venerdì 24 gennaio 2025, perché (come succede quasi sempre) avremo già stasera il primo anticipo Torino Cagliari, che sarà il termine entro il quale fare la vostra formazione per il Fantacalcio, nella quale proviamo a indicarvi due nomi stuzzicanti, fuori dal giro delle solite big ma che si meritano la copertina tra i giocatori più in forma. La nostra prima tappa oggi sarà quindi ad Empoli, per parlare di Sebastiano Esposito: l’attaccante classe 2002 di scuola Inter sta infatti vivendo quelle che sono senza ombra di dubbio le settimane migliori della sua ancora giovane carriera, che potrebbe quindi essere giunta alla svolta.

Per dare qualche numero, Sebastiano Esposito in questo campionato ha già segnato otto gol e servito un assist, più altri due gol e un assist in Coppa Italia, anche se questi ultimi non servono in ottica consigli Fantacalcio. Sono numeri che dimostrano come Esposito stia vivendo la stagione della consacrazione, ma in particolare dobbiamo notare che sei degli otto gol sono stati segnati da domenica 8 dicembre in poi, cioè in poco più di un mese e nello spazio di sette partite. Sebastiano Esposito si è preso la gioia di segnare anche a San Siro: l’Empoli ha perso lo stesso, ma un messaggio in direzione Inter è comunque partito, magari sperando nel ritorno “a casa”…

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, UN NOME NUOVO IN EVIDENZA

Sebastiano Esposito può quindi essere considerato ormai una bella realtà per i consigli Fantacalcio, mentre con Assane Diao siamo ancora nel campo delle sorprese da verificare, ma che hanno il potenziale per farci divertire parecchio. Parliamo di un ragazzo classe 2005, nato in Senegal ma cresciuto in Spagna, che per il momento ha scelto come sua Nazionale a livello giovanile. Sappiamo che il Como ha attenzione speciale per i giovani talenti che arrivano dal calcio iberico, così in questa sessione del calciomercato di gennaio i lariani lo hanno acquistato dal Betis Siviglia per circa 12 milioni di euro, che per ora sembrano davvero ben spesi.

Infatti due gol segnati nelle prime tre presenze in Serie A sono numeri che non possono vantare in tanti, specie a 19 anni e se di ruolo sei un giocatore certamente offensivo, ma comunque non un centravanti. Inoltre, la prima volta è stata contro il Milan, gioia ulteriore anche se in una partita persa dal Como, mentre il bis contro l’Udinese è stato nobilitato dal netto successo di squadra per 4-1. Sicuramente Assane Diao è già stato messo nel mirino da tanti per l’asta di riparazione di gennaio, noi continueremo a tenerlo d’occhio per i consigli Fantacalcio di Serie A…