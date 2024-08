CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PRIME SCELTE DEL NUOVO CAMPIONATO

Con tutte le incognite del caso, magari sotto un ombrellone o in giro per le montagne o le città d’arte, i consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 17 agosto 2024: il momento è emozionante per ogni tifoso, torna il massimo campionato e comincia una nuova avventura anche per il Fantacalcio, anche se naturalmente molte Leghe trattano le prime giornate di campionato come una sorta di “torneo estivo”. Questo perché il calciomercato è ancora aperto e allora diversi calciatori potrebbero ancora cambiare casacca (che per il Fantacalcio potrebbe anche non incidere così tanto) ma soprattutto lasciare la Serie A e naturalmente altri arrivare al loro posto entro la fine di questo mese.

Naturalmente questa è la variabile principale da considerare parlando di consigli Fantacalcio per le vostre formazioni, insieme al fatto che siamo alla prima giornata dopo mesi di amichevoli e al massimo Coppa Italia, nemmeno per tutti. Le incognite sono numerose, ancora di più per chi è rientrato da poco, magari perché impegnato a lungo agli Europei oppure in Copa America. L’inizio conserva però il suo carico di attese, anche per i consigli Fantacalcio e per i Fanta-allenatori. Le prime partite “vere” daranno sicuramente indicazioni preziose sulle mosse da fare per la vostra rosa, intanto ricordiamo che le prime due partite di Serie A saranno Genoa Inter e Parma Fiorentina delle ore 18.30, termine entro il quale fare la formazione del Fantacalcio in questo turno così estivo.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque particolarmente complicati in questo momento. Di certo ci sono alcune garanzie, come i giocatori dell’Inter che aveva dominato il campionato: Sommer è stato il portiere meno battuto; Bastoni è stato premiato come migliore difensore del campionato, Calhanoglu come migliore centrocampista e il capitano Lautaro Martinez è stato premiato come MVP dall’alto del suo titolo di capocannoniere; menzione anche per Di Gregorio, che fu premiato come migliore portiere ed è passato dal Monza alla Juventus, con cui debutterà lunedì contro il Como.

Rimanendo in casa Juventus, nei consigli Fantacalcio potrebbe spiccare la voglia di rivincita di Fagioli dopo una stagione quasi completamente buttata via a causa della squalifica per il calcioscommesse. L’Atalanta vuole continuare a stupire e si affida alla seconda stagione nerazzurra di De Ketelaere oltre a Lookman, eroe della memorabile notte di Dublino con la tripletta che ha portato al trionfo in Europa League. Tra i nuovi arrivi invece in copertina potrebbe esserci Morata, che sarà il nuovo bomber del Milan supportato da un Rafael Leao che molti sperano possa essere più continuo. Spendiamo un’ultima citazione per il salto di Soulé dal Frosinone alla Roma: potrà imporsi sulla ribalta per i consigli Fantacalcio di Serie A?