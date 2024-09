Il termine mindset, traducibile come “mentalità” o “approccio mentale”, non è nuovo nella crescita personale. Negli ultimi anni è tornato in primo piano e ci sembra interessante e utile approfondire questo tema, affinché ognuno possa valutare se possa essere un elemento prezioso da aggiungere alla propria cassetta degli attrezzi per affrontare il quotidiano.

Lavoro, record a luglio: oltre 24 milioni di occupati/ +490mila in un anno, boom indeterminati

Il mindset è strettamente legato alla qualità della vita, soprattutto nel contesto lavorativo. Il termine è stato introdotto dalla psicologa Carol Dweck (interessante il suo libro Mindset. Cambiare forma mentis per raggiungere il successo, Franco Angeli 2023) e si riferisce all’atteggiamento mentale che una persona adotta di fronte a sfide, opportunità e difficoltà. Il mindset influisce profondamente su come interpretiamo la realtà e affrontiamo le situazioni, determinando il nostro sviluppo personale e professionale.

Riforma pensioni 2025/ Inutile sperare: tra 8 anni l'INPS non potrà pagare assegni (31 agosto)

Il mindset si distingue, normalmente, tra statico e dinamico. Il mindset statico porta a vedere le proprie capacità come fisse, vissute con il timore di fallire ed evitando le sfide, favorendo le proprie zone di comfort. Chi guarda a un mindset dinamico crede che le capacità possano crescere guardando e trasformando gli errori in opportunità e affrontando le sfide con curiosità e voglia di scoperta.

Nel contesto lavorativo, coltivare un mindset dinamico può migliorare la qualità della vita e della carriera. Un atteggiamento orientato alla crescita facilita l’adattamento ai cambiamenti rapidi che caratterizzano il mondo moderno. Inoltre, un mindset flessibile aiuta a mantenere l’impiegabilità, promuovendo un continuo sviluppo delle competenze e una maggiore apertura verso nuove opportunità.

Lavoro nero sanzioni/ "Agevolate" anche le aziende che hanno omesso tasse (31 agosto 2024)

Un mindset positivo non solo migliora le prestazioni individuali, ma ha anche effetti benefici sul clima lavorativo e sulle relazioni interpersonali. Quando le persone adottano una mentalità di crescita sono più propense a collaborare, a scambiarsi feedback costruttivi e a sostenersi a vicenda nel raggiungimento degli obiettivi comuni. Questo atteggiamento contribuisce a creare un ambiente di lavoro più armonioso e produttivo.

Un altro aspetto fondamentale del mindset è la consapevolezza di sé, che si traduce in una maggiore capacità di vivere nel “qui e ora”. La consapevolezza di sé permette di riconoscere e capire meglio le proprie emozioni, riducendo lo stress e migliorando la qualità delle relazioni. Vivere nel presente, senza lasciarsi condizionare eccessivamente da preoccupazioni future o rimpianti passati, ma vedendoli come opportunità di scoperta e crescita: questa abilità può essere coltivata attraverso la pratica della mindfulness – una consapevolezza attiva e presente nel qui e ora – e l’adozione di un mindset aperto e flessibile.

Sviluppare un mindset dinamico richiede pratica costante e consapevolezza delle proprie reazioni e atteggiamenti. Ecco alcuni suggerimenti per coltivare questa mentalità.

Guardare al positivo: in tutte le cose che ci accadono, anche le più dolorose, faticose o persino drammatiche, possiamo riconoscere un’opportunità di crescita, di apprendimento e di scoperta. Questo è forse il concetto centrale e i due successivi possono essere considerati come da esso derivati.

Abbracciare le sfide: le sfide sono nella vita, ma la chiave per un mindset di crescita è vederle come opportunità piuttosto che come minacce. Ogni sfida, per quanto complessa, può insegnarci qualcosa di prezioso se affrontata con il giusto atteggiamento.

Accettare i fallimenti: il fallimento è parte integrante del processo di apprendimento. Accettare gli errori come inevitabili ci libera dalla paura di sbagliare e ci permette di vedere il fallimento come un trampolino di lancio verso un miglioramento.

Cercare feedback costruttivi: il feedback è uno strumento prezioso per la crescita personale e professionale. Essere aperti ai suggerimenti degli altri e utilizzarli per affinare le nostre capacità è fondamentale per sviluppare un mindset di crescita.

Praticare la gratitudine: spesso ci concentriamo su ciò che non abbiamo, perdendo di vista le cose positive che ci circondano. Praticare la gratitudine ci aiuta a mantenere un atteggiamento positivo e a essere più resilienti di fronte alle difficoltà.

Rimanere curiosi: La curiosità è il motore del mindset di crescita. Coltivare un atteggiamento di curiosità ci spinge a esplorare nuove idee, a fare domande e a cercare sempre nuove conoscenze.

Siete pronti a inserire il mindset nella vostra cassetta degli strumenti? A voi decidere come farlo in modo che contribuisca a far gustare al meglio la strada da percorrere. Sant’Ignazio di Loyola ha detto: “Non è il molto sapere che sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose internamente”. Seneca ha detto: “Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI