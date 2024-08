E’ morto nella giornata di ieri, lunedì 5 agosto 2024, Cristiano Huscher. Era un noto chirurgo e oncologo, primario del San Pio di Benevento, vittima di un incidente stradale. Cosa sia successo va ancora ricostruito nel dettaglio ma si sa che, così come da immagini circolanti in rete, Cristiano Huscher fosse a bordo della sua auto, una Mini Cooper di colore grigio, che è sbandata finendo contro il guard rail. Un impatto devastante e a nulla sono valsi gli airbag che sono esplosi come da prassi al momento dell’impatto con le barriere di protezione. Cristiano Huscher è stato infatti soccorso dagli uomini del 118, recatisi sul luogo dell’incidente pochi minuti dopo la segnalazione, e rivenuto in condizioni disperate.

Mario Paglieri, com'è morto il "naso" di Felce Azzurra/ "Combatteva da anni una malattia"

All’oncologo sono state quindi fornite le prime cure ma le sue condizioni erano gravissime quando è stato portato al Veneziale di Isernia, dove poi è morto poco dopo il suo arrivo. L’incidente purtroppo fatale è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Roccaravindola, lungo la stradata statale 85 in quel di Pozzilli. Cosa è successo? Difficile dirlo ma non è da escludere un malore, tenendo conto che Cristiano Huscher avrebbe fatto tutto da solo, visto che non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Massimo Cotto, morto il critico musicale e speaker di Virgin Radio/ La moglie: “Nessuno ti dimenticherà mai"

CRISTIANO HUSCHER, COSA E’ SUCCESSO?

Un’altra possibile causa potrebbe essere la distrazione o un guasto meccanico, ma l’ipotesi maggiormente accreditata è senza dubbio la prima. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Venafro, a cui è stato affidato il compito di ricostruire con esattezza quanto accaduto, e un grande aiuto potrebbe giungere dalle telecamere di sicurezza presenti sicuramente in zona, che potrebbero aver ripreso il terribile momento dell’impatto.

Il noto chirurgo aveva 74 anni, ed era originario di Bergamo, anche se per anni ha lavorato all’ospedale di Bologna, Sant’Orsola, e poi a quello di Esine, in provincia di Brescia e infine al San Pio. Era divenuto uno dei medici più stimati nel suo campo, appunto l’oncologia, e le sue orme sono state seguite dalla figlia, anch’essa appunto oncologa, attualmente in forza presso l’ospedale di Brescia.

Bruno Garzena, morto terzino della Juventus negli anni '50/ "Il falco di Venaria" scomparsa a 91 anni

CRISTIANO HUSCHER, MORTO IL MEDICO: LA SUA CARRIERA

Cristiano Huscher aveva mosso i primi passi nel mondo della medicina, dopo essersi laureato in quel di Modena nel 1975, in quel della Vallecamonica, in provincia di Brescia, dove aveva fatto nel giro di breve tempo carriera divenendo direttore di chirurgia generale e di oncologia dello stesso ospedale lombardo, dove ha lavorato fino al 2018.

Nel mondo della medicina sono noti i suoi lavori di altissimo livello nel campo della chirurgia mininvasiva e laparoscopica, e IlGiornalediBrescia ricorda come lo stesso camice bianco sia stato il primo in assoluto nel nostro Paese, ad aver utilizzato alcuni dei più innovativi sistemi nel campo della chirurgia, come ad esempio il bisturi che utilizza l’energia agli ultrasuoni, ma anche varie altre tecnologie applicate sempre alla chirurgia e alla cura dei tumori. Oggi si terranno i funerali e l’ultimo saluto.