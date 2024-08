CSI Vegas 3, anticipazioni puntata 19 agosto 2024: l’episodio Atomic City

Quali sono le anticipazioni di oggi 19 agosto 2024 di CSI Vegas 3? Domenica 18 agosto, il prime time serale di RAI 2 ci ha guidati attraverso gli episodi 4 e 5 di CSI Vegas 3, lo spin off che riprende le situazioni e alcuni personaggi della celeberrima serie crime, prodotta da Zuiker e Bruckheimer, CSI – scena del crimine.

La programmazione del 18 agosto ci ha lasciato con l’episodio 5, Uomo vs Macchina, in cui gli spettatori si sono trovati a interrogarsi se un robot ad alta tecnologia possa essere il vero autore di un crimine e non solo l’arma di un delitto. Ma cosa accadrà nei nuovi episodi? Ecco le anticipazioni di CSI Vegas 3, a partire dall’episodio 6 Atomic City. Il tema principale in questo episodio è la morte per avvelenamento da radiazioni, un’idea che si discosta dai classici temi di una serie crime, ma che si lega alla storia del Nevada, sede di molti test nucleari. Parte importante della puntata è data dalle spiegazioni degli effetti delle onde sull’organismo umano, affidate all’esperta nucleare Angela Hoppe, un personaggio ospite interpretato da Anne Ramsay.

Anticipazioni CSI Vegas 3: Un caso per un caso e L’arte della paura

Nell’episodio numero 7 di CSI Vegas 3, dal titolo Un caso per caso, due cadaveri vengono rinvenuti in circostanze molto sospette. Seppure le modalità siano decisamente differenti, uno in una sauna e l’altro in un bosco, la coincidenza è che una vittima sarebbe diventata il genero dell’altra.

L’episodio ruota attorno all’idea della coincidenza, spunto già utilizzato in molti contesti crime. Il copione prevede un altalenarsi di tesi, a sostegno e a contrasto del collegamento tra le due morti, fino allo scioglimento finale.

Le anticipazioni dell’episodio 8 di CSI Vegas 3, dal titolo L’arte della paura, svelano che il main plot si concentra su un killer che trasforma la sua vittima in un’opera d’arte macabra. L’indagine, inizialmente bloccata dall’assenza di evidenze, si distingue per diversi momenti raccapriccianti. La svolta arriva quando Chris suggerisce a Beau di mettere in relazione gli omicidi con le vernici utilizzate.