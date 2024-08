CSI: Vegas 3, le anticipazioni di oggi 18 agosto: nuovi risvolti inaspettati

Su Rai2 torna in onda una nuova puntata della fiction CSI: Vegas 3, da una settimana riscattata sul piccolo schermo e pronta a regalare nuove emozioni, la serie è il sequel del più celebre e rinomato CSI: Scena del crimine e come da tradizione andrà in onda oggi domenica 18 agosto 2024 una puntata suddivisi in due episodi. Le anticipazioni di CSI: Vegas 3 ci portano nel primo dei due episodi, intitolato Salute e benessere, in cui due uomini in visita in un ospedale scopriranno il cadavere di un uomo africano, ferito al petto come se qualcuno lo avesse operato dal punto di vista chirurgico, il tutto mentre Josh, appena tornato da una sospensione, resterà coinvolto solo marginalmente, l’ospedale esplode dal seminterrato con Allie che rimane intrappolata, ma ci vorranno ore.

Diletta d'Andrea, morta la terza moglie di Vittorio Gassmann/ "Non ci saranno funerali"

Le anticipazioni di CSI: Vegas 3 inoltre rivelano che saranno resi noti aggiornamenti importanti sul cadavere dell’uomo, al quale è stato rimosso il cuore e il timo in maniera pulita, svelando come il presunto assassino avesse delle competenze mediche: la squadra si metterà sulle sue tracce.

Anticipazioni CSI: Vegas 3, un nuovo omicidio in una fabbrica

Sempre nel corso della puntata in onda stasera domenica 18 agosto su Rai2 un altro omicidio sconvolgerà i telespettatori, l’episodio Uomo VS macchina ci rivelano infatti che è avvenuta una nuova uccisione in una fabbrica quasi interamente automatizzata e Robert Cuevas verrà trovato morto circondato dai robot dopo l’omicidio. La squadra di CSI scopre che un robot ha la mano insanguinata e dunque in un modo o nell’altro potrebbe c’entrare qualcosa con l’accaduto, il difetto di fabbricazione corrisponderà alle ferite sul cranio della vittima, l’indagine di conseguenza verterà su un possibile manipolare del robot.

Di padre in figlia, anticipazioni puntata oggi domenica 18 agosto 2024/ Maria Teresa sfida il padre

Le anticipazioni di CSI: Vegas 3 prevedono altri colpi di scena e si verrà a sapere che il braccio è stato utilizzato come arma del delitto, Cliff aveva rimosso il braccio per colpire a morte Robert.