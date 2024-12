Sono partite oggi, lunedì 2 dicembre 2024, le offerte del Cyber Monday 2024 che come ogni anno segue a strettissimo giro – dopo appena un paio di giorni di ‘riposo’ – il partecipatissimo Black Friday che porterà con sé tutta una lunga serie di offerte e sconti in larghissima parte incentrate sul mondo tech, dell’elettronica a consumo e dei grandi elettrodomestici: un’occasione – insomma – per cercare di accaparrarsi qualche oggetto a lungo desiderato, specialmente in vista delle festività natalizie che potrebbero svoltare proprio grazie al Cyber Monday 2024.

Prima di entrare nel vivo del Cyber Monday 2024, vale la pena ricordare che a differenza del già citato Black Friday, per una larghissima maggioranza di siti ed ecommerce (con Amazon sempre in cima alla lista) gli sconti rimarranno attivi solamente fino alle ore 23:59 con la conseguenza che se adocchiaste per puro caso un’offerta conveniente, vi potrebbe convenire coglierla al volo senza indugi o ripensamenti; ma ovviamente stando attenti alle possibili fregature che sono sempre dietro l’angolo.

Le migliori offerte Amazon per il Cyber Monday 2024 e i consigli per evitare sconti e offerte truffaldine

Tra queste irripetibili offerte del Cyber Monday 2024, guardando ad Amazon ci verrebbe quasi naturale puntare gli occhi sullo sconto del 33% per l’asciugacapelli Remington ONE che spesso ritorna tra i suggerimenti degli influencer; così come per il mondo tech propriamente inteso nelle prossime ore potreste approfittare dell’iPad 10 pollici di decima generazione scontato a 329 euro rispetto ad un listino di 409; mentre sono numerose le TV in sconto (dalla TCL 55T7B da 55”, fino alla Samsung UE55DU7190UXZT e a tutto il parco prodotti Hisense di ultima generazione) e non mancano neppure cellulari (tra questi: il Google Pixel 9 a 689 euro) e smartwatch come la seconda generazione di Apple Watch con il 13% di sconto.

Ma oltre a percentuali, sconti e prezzi abbassati, abbiamo anche un paio di consigli per voi per evitare la fregature durante il Cyber Monday 2024: la prima cosa a cui prestare attenzione è l’effettivo costo del prodotto, che andrebbe sempre comparato con l’effettivo prezzo di listino (che ovviamente trovate con estrema facilità sul web) e con tutte le altre offerte dei vari siti sfruttando – per esempio – portali come TrovaPrezzi, Idealo o lo stesso GoogleShopping; mentre se fosse Amazon la vostra piattaforma di riferimento per il Cyber Monday 2024 un ottimo metodo di verifica dello sconto arriva dal sito Keepa sul quale potete inserire il link o il nome del prodotto che vi interessa per controllare il grafico dell’andamento del prezzo negli ultimi mesi, verificando che si tratti veramente di un prezzo vantaggioso.