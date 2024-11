Dalila Di Lazzaro, chi sono gli ex fidanzati e i flirt: da Richard Gere a Jack Nicholson

Nella vita di Dalila Di Lazzaro non sono mancate le varie presenze maschili, con tanti ex fidanzati che hanno contribuito a rendere sicuramente poco monotona l’esistenza della celebre attrice friulana. Da Jack Nicholson a Richard Gere, passando per il flirt con Alain Delon, la bellezza di Dalila Di Lazzaro non è passata inosservata a tantissimi uomini del mondo dello spettacolo, tra gli amori dell’artista è impossibile non citare anche la storia con Giovanni Terzi, oggi marito di Simona Ventura, ma è la storia con Nicholson: “Richard Gere l’ho conosciuto quando non era famoso. Era bello come il sole e lavorava in teatro. Con Zeffirelli andavamo a cena tutte le sere con lui e l’ho conosciuto in quel momento, era innamorato di un’attrice che faceva teatro con lui ed era dolcissimo” ha raccontato a Oggi è un altro giorno l’attrice.

Finita male anche la storia tra Dalila Di Lazzaro e Robert De Niro, con l’attrice che senza mezze misure ha rivelato: “Viverlo da vicino si è rivelata una delusione, io sono sempre stata contro la droga, in quel periodo…”

Dalila Di Lazzaro e il flirt con Alain Delon: “Dovevo andare con lui”

Un uomo che occuperà sempre un posto di primaria importanza nel cuore di Dalila Di Lazzaro è sicuramente Alain Delon, artista scomparso qualche mese fa ma che ha lasciato segni indelebili non solo nel cuore dell’attrice, ma anche di tutti coloro che l’hanno amato negli anni. Ricordando i trascorsi con l’attore, Dalila Di Lazzaro ha rivelato un curioso episodio intimo: “Con me è stato una perla, con gli altri era una tigre che graffiava, era focoso, l’ultima volta abbiamo fatto l’amore dietro la sua roulotte-camerino, in piedi, come i ragazzini”.

Alle fine delle riprese del film che girarono insieme, Alain Delon invitò Dalila Di Lazzaro a restare con lui, ma preferì stare al fianco del fidanzato di allora, riconoscendo dopo anni: “Col senno di poi ho sbagliato, dovevo rimanere con lui”.