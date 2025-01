I superospiti di Sanremo 2025 stanno venendo snocciolati giorno dopo giorno da Carlo Conti e dopo l’annuncio di Jovanotti come superospite della prima puntata, ecco che tocca al secondo che è nientemeno che Damiano David, il frontman dei Maneskin che tornerà a calcare il palco dell’Ariston dopo la vittoria nell’edizione 2021 che lo ha poi proiettato verso il mondo intero. Senza quella vittoria, e poi il trionfo all’Eurovision Song Contest, chissà se la sua carriera sarebbe stata diversa.

Quindi Damiano David figurerà come superospite della seconda puntata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Il motivo è semplice: c’è un tour mondiale da pubblicizzare, dei singoli già usciti da far conoscere ancora di più al pubblico del Bel Paese, e quale vetrina migliore se non quella dell’evento musicale italiano dell’anno? Il pubblico è in fermento e non vede l’ora di sentire i brani che i Big presenteranno per la prima volta sul palco dell’Ariston. Oggi, però, i giornalisti della carta stampata (e non) ascolteranno in anteprima i brani e li commenteranno per tutto il pubblico di appassionati.

Damiano David e Jovanotti sono i nomi annunciati da Carlo Conti per Sanremo 2025

Carlo Conti sta annunciando come sarà il suo Festival di Sanremo 2025: come superospite della seconda puntata ci sarà Damiano David mentre alla prima serata ci sarà Jovanotti. Amadeus negli scorsi aveva detto chiaramente no ai superospiti italiani perché se si vuole calcare il palco dell’Ariston lo si dovrebbe fare in gara, dimostrando il proprio talento. Un peccato che questa massima sia stata così rivista dall’amministrazione Conti.

Alla prima puntata di Sanremo 2025 il conduttore e direttore artistico avrà come co-conduttore nientemeno che Gerry Scotti, un uomo che meriterebbe di presentarlo da anni, ma che non ha mai ricevuto la proposta al momento giusto. Sono tanti altri i nomi che affiancheranno il presentatore toscano in questa sua avventura sanremese: ci saranno Cristiano Malgioglio e Nina Frassica per una puntata all’insegna della risata, così come Geppi Cucciari. E poi spazio alla bellezza e alla bravura di Miriam Leone, Bianca Balti e Katia Follesa. Hanno risposto affermativamente alla chiamata di Conti anche Mahmood, Elettra Lamborghini, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

