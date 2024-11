Prosegue la corsa verso la finale per i Dancevision, tra i concorrenti del circuito di Ballando on the Road, lo spin-off del celebre dance show del sabato sera di Raiuno “Ballando con le Stelle”. Dopo la sfida della scorsa puntata, i Dancevision tornano sulla pista più famosa della televisione italiana per una nuova sfida contro la coppia di giovani talenti Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi. Chi vincerà tra i due? I Dancevision sono un gruppo di ballerini di età differenti che hanno scelto come nome quello della loro scuola, la Dance Vision, un’accademia di danza seguita da Sara Di Vaira, direttrice artistica del gruppo. Nella scorsa puntata i giovani ragazzi hanno dovuto vedersela con la crew dei Glance Up, ma con la loro prova di ballo hanno convinto la giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli che li ha votati facendoli vincere.

Poche ore prima della sfida, la giovane crew di ballerini sulla pagina Facebook aveva scritto: “le emozioni cominciano a farsi sentire, lo sentiamo nell’aria”. Una grande emozione che hanno saputo indirizzare anche al pubblico in studio e da casa visto che sono riusciti a conquistare l’accesso alla prossima puntata.

Dancevision saranno i vincitori di Ballando on the Road?

Tutto pronto per una nuova prova di ballo dei Dancevision, la giovane crew di ballerini tra i concorrenti di Ballando on the Road, il programma che cerca nuovi talenti nella danza. La loro presenza sul palco non è passata inosservata, visto che nel corso delle settimane sono riusciti a battere gli avversari vincendo le sfide e conquistandosi il lasciapassare della giuria. Sui social il giovane gruppo di ballerini ha condiviso un messaggio per tutti i fan scrivendo: “è un sogno che si avvicina sempre di più, ma noi abbiamo già vinto”.

Per il gruppo di giovani ballerini essere a Ballando con le Stelle è giustamente già una vittoria importante, ma hanno precisato: “non si tratta solo di una competizione. È un percorso che ci ha trasformati, un’esperienza che sicuramente ci accompagnerà per tutta la vita”.