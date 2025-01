Daniele e Alessio celebrano la loro amicizia, nata ad Amici 2024, con delle dediche

È nata un’amicizia speciale ad Amici 2024 tra due amati ballerini di questa edizione. Loro sono Alessio Di Ponzio e Daniele Doria, che hanno fatto il loro ingresso nella scuola dalla prima puntata, aggiudicandosi spesso i complimenti di professori e professionisti arrivati a giudicare le loro performance. Se è vero che sono ‘rivali’ sul palco, in casetta sono grandi amici, al punto da dedicarsi pubblicamente parole di affetto.

Amici 2024, Alessandra Celentano ‘bacchetta’ Chiara: “Così non vai avanti!”/ Poi un annuncio ‘choc’...

È così accaduto che, durante le festività natalizie, i due ballerini si siano scambiati delle dediche piene d’affetto, nelle quali hanno dimostrato di essere legati da un profondo legame che va oltre Amici stesso. Alessio ha quindi scritto a Daniele: “Winx del mio cuore, troppo bravo ma troppo ingenuo per capirlo. Ho trovato in te ciò che un po’ fuori mi mancava nell’ultimo periodo, una persona dal cuore grande, ci capiamo subito, senza parlare troppo. Spero di continuare questo percorso con te fino alla fine, con affetto Alessio“.

Rudy Zerbi furioso con Chiamamifaro ad Amici: "Ti devo fare il c*o"/ "Non sono contento, d'ora in poi..."

Daniele risponde ad Alessio: “Ti voglio bene alla follia”

Di fronte a queste parole di affetto, Daniele ha voluto replicare ad Alessio, confermando a sua volta di aver trovato nella scuola di Canale 5 una persona speciale, alla quale spera sarà legato anche dopo il programma. “Mi hai dimostrato fin da subito che potevo affidarmi a te senza farmi problemi, sei sempre stato al mio fianco anche quando volevo dei momenti per me per stare da solo. – ha scritto Daniele, per poi concludere – Hai saputo prenderti cura di me anche da lontano. Questo mi riempie il cuore perché in pochi riescono a percepire la mia personalità. Ti voglio bene amico mio, alla follia“. Inutile dire che, di fronte a queste dediche, i fan di Amici sono impazziti!