Un day-time ‘on fire’ quello di oggi al rientro dalle festività; la puntata odierna di Amici 2024 ha mostrato gli strascichi di alcune situazioni rimaste in sospeso e che ovviamente vedono protagonisti sia gli allievi che i professori del talent di Canale 5. Vi abbiamo già raccontato del ‘faccia a faccia’ tra Rudy Zerbi e Chiamamifaro con il rischio ormai sempre più concreto che la cantante possa rischiare il suo posto nella scuola.

Una bacchettata è arrivata anche da Alessandra Celentano per la sua allieva Chiara. Il daytime di Amici 2024 – oggi 7 gennaio – ha infatti raccontato la reazione della ballerina all’ultima prova eseguita in puntata, a tema improvvisazione. Una performance che ha rincarato il ‘problema’ della timidezza con l’allieva che ha palesato il suo sconforto trovando però nella sua professoressa una doverosa strigliata in senso positivo.

“Odio la mia vergogna, la mia timidezza. Posso cercare di nasconderlo però alla fine se sono timida, devo semplicemente accettarlo, è una cosa su cui sono andata sempre contro”. Inizia così Chiara – ballerina di Amici 2024 – trovando però il dissenso della professoressa Alessandra Celentano: “Io devo vedere una Chiara che reagisce, sotto tutti i punti di vista. Altrimenti non andiamo avanti; rimani quella che balla che non può arrivare in cima. Tu invece ci puoi arrivare ma dipende solo da te”.

Da segnalare anche la ‘stoccata’ della professoressa di Amici 2024 Deborah Lettieri nei confronti di Eleonora Abbagnato. La docente si è ritrovata a dover rincuorare il suo allievo, Dandy, preso dallo sconforto dopo l’ultimo posto in classifica. “Le classifiche cambiano ogni settimana, Dandy. Non puoi avere dubbi su di te e la tua danza; sei un’eccellenza. Io non sono d’accordo, se tu nell’hip-hop sei del già visto, beata lei! Non so cosa devo dire, perché io un ballerino come te nel tuo stile non l’ho mai visto prima”.

Chiude il primo daytime di Amici 2024 dopo le festività un annuncio ‘choc’ per gli allievi. Una busta rossa rivela infatti uno scenario che poi scopriremo nel dettaglio nella puntata di domani ma che ha già alimentato non poco la tensione. La produzione ha infatti stilato delle classifiche generali, sommando i risultati di tutte le precedenti, conferendo ai rispettivi professori i nomi degli ultimi classificati; saranno loro a decidere il destino degli allievi.