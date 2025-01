Cinque figli, di cui tre da Sonia Bruganelli e due da Diane Zoeller. Paolo Bonolis è diventato padre molto presto, per la prima volta nel 1984, quando all’età di ventitré anni vide nascere il suo Stefano. “All’epoca non avevo capacità gestionale da papà, è stato impegnativo e ho fatto qualche stupidaggine”, confida il conduttore in una bella intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo. “I figli successivi li ho vissuti con più maturità ed è stato più facile. Oggi si vogliono tutti bene, anche se due di loro vivono negli Stati Uniti e tre vivono qui in Italia. Va tutto benissimo”, assicura Paolo.

Paolo Bonolis, chi è: gli esordi nei programmi per bambini e il successo/ È il conduttore più pagato

Dicevamo che con Sonia sono arrivati tre figli, Silvia, Davide e Adele, mentre dall’ex compagna Diane, Stefano e Martina. “Ho fatto degli errori – ammette il conduttore e showman nel salotto di Toffanin – quando inizi a lavorare e percepisci l’importanza che gli altri ti danno, è difficile non credersi migliori di quel che si è. Devi pensare al noi, non al io, poi tutto diventa più bello”.

Silvio e Luciana, chi sono i genitori di Paolo Bonolis/ "Da loro ho preso l'ironia. Mamma è pazza, papà..."

Paolo Bonolis, che saggezza! “Dare consigli ai figli? Inutile perché…”

Paolo Bonolis si reputa un padre molto presente nella vita dei suoi figli, anche se ognuno di loro è diverso e, soprattutto, ha esigenze differenti. “Sono un padre che c’è, pure troppo. Vorrei non esserci a volte ma è bello”, ironizza Paolo. “Sono cinque storie diverse, cinque piaceri e cinque problemi differenti”, spiega sincero il conduttore.

“Al maschio dò dei consigli quando ne ha bisogno”, dice a proposito della sua età, dove gli ormoni impazzano. “Ma mio figlio ha una sua riservatezza, provo a dargli dei consigli. Inutile dire ai tuoi figli dove stanno gli spigoli, perché se ne ricorderanno solo dopo averci sbattuto”, la saggia conclusione di Bonolis.

Perché Paolo Bonolis ha rotto con Lucio Presta?/ Nuovi rumors, "Motivazioni economiche"