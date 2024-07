Delitti ai Caraibi: oggi in onda la seconda puntata

Due nuovi episodi della serie televisiva Delitti ai Caraibi sono in programmazione nella prima serata di Rete 4 in questo martedì 23 luglio 2024 a partire dalle ore 21:25. La serie vede la regia di Denis Thybaud con la partecipazione nel cast di Stephan Wojtwicz, Sonja Rolland, Beatrice de la Boulaye, Julien Beramis e Benjamin Douba-Paris. Nel primo appuntamento di questa seconda stagione vede ritornare al lavoro Gaelle dopo 5 mesi trascorsi in riva al mare per ritrovare nuove energie fisiche e soprattutto mentali.

Avvalendosi del prezioso supporto di Melissa avrà modo di occuparsi di un primo intricatissimo caso che riguarda una donna ormai scomparsa da diversi anni. Improvvisamente riappare all’interno di un importante hotel ma soltanto per poi morire all’interno della piscina. Le indagini dovranno far luce sia sui motivi che hanno indotto la donna a scomparire per tanti anni e sia la dinamica con cui è venuta la sua dipartita che soltanto l’apparenza sembra essere un tragico incidente di mezza estate.

Anticipazioni Delitti ai Caraibi: Omicidio in distilleria

Come svelano le anticipazioni di Delitti ai Caraibi, il primo episodio di serata è intitolato Omicidio alla distilleria. Come protagonista c’è una donna di nome Elise che, grazie alla sua straordinaria caparbietà e a un innato talento per la gestione per le aziende, riesce a diventare la prima donna afroamericana a ritrovarsi al comando di una importante distilleria che produce ogni giorno migliaia di prodotti da destinare ai mercati internazionali del beverage.

Per riuscire ad arrivare a questa posizione di assoluto dominio la donna ha dovuto combattere con tutte le proprie forze e questo ha fatto sì che ci siano numerosi nemici pronti ad approfittare di ogni singolo passo falso. L’occasione perfetta per poter essere tolta di mezzo è la misteriosa morte del marito apparentemente avvenuta durante un incidente fortuito. Gli organi di polizia non credono assolutamente che si tratti di un incidente anche perché ci sono diversi aspetti da chiarire. Accade così che lei viene messa in cima alla lista degli indagati ma le indagini faranno emergere una incredibile e sconcertante verità.

Anticipazioni Delitti ai Caraibi: La grande lotta

Il secondo episodio della nuova puntata di Delitti ai Caraibi è intitolato La grande Lotta. Protagonista è ancora una volta una donna che è riuscita ad emergere in ambito lavorativo e che ora si trova immischiata in un caso di omicidio. Si tratta di un un medico che da tanti anni sta portando avanti una personale battaglia per far valere il diritto all’aborto. In questo caso però sarà lei stessa la vittima di un assassino senza scrupoli che decide di toglierla di mezzo per scongiurare il rischio che possa essere presa in considerazione una legge che garantisca questa opportunità alle donne.

La sua morte avviene in circostanze poco chiare durante la classica partita di paddle che svolge con la sua amica del cuore. La vicenda è molto controversa anche perché ci sono diverse manifestanti che sono di parere opposto alla dottoressa e che potrebbero aver commesso un drammatico gesto. La polizia dovrà valutare tutte le possibili soluzioni del caso anche perché i principali protagonisti sembrano avere un alibi di ferro che permette loro apparentemente di essere al riparo da qualsiasi rischio. Si arriverà però ad una svolta importantissima che consentirà ai poliziotti di individuare il reale responsabile che verrà poi assicurato alla giustizia.