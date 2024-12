Denzel Washington, uno degli attori di Hollywood più amati della storia recente, vistosi all’opera nell’atteso sequel de Il Gladiatore, ha deciso di battezzarsi e lo ha fatto ovviamente in tarda età. Come riportato dai media internazionali a cominciare dal tabloid inglese The Guardian, Denzel Washington una volta che ha compiuto i 70 anni (li farà il 28 dicembre prossimi) è stato appunto battezzato, dopo di che è divenuto ministro della Chiesa.

La cerimonia, come riferito dal tabloid d’oltre Manica, è avvenuta in quel di New York ed è stata immortalata: si vede Denzel Washingon con addosso una tunica bianca e un bel sorriso, contento per l’ingresso appunto nel mondo della Chiesa. L’attore premio Oscar ha ricevuto il primo sacramento nella giornata di sabato scorso, 21 dicembre 2024, in quel della chiesa Kelly Temple Church of God in Christ di Harlem, noto quartiere “nero” di New York.

DENZEL WASHINGTON BATTEZZATO A NEW YORK: “SONO QUI”

Un evento che tra l’altro è stato trasmesso in diretta video streaming sulla pagina Facebook ufficiale della stessa Chiesa e nel filmato si vede l’attore de Il Gladiatore 2 mentre si immerge nella piscina dello stesso luogo sacro, per poi venirgli consegnato il certificato di battesimo. “Ci è voluto un po’, ma sono qui”, le parole dell’attore, alludendo appunto al suo prossimo 70esimo compleanno.

Ha anche raccontato un episodio che gli è capitato quando aveva 20 anni e quando incontrò nel salone di bellezza di sua madre una donna di nome Ruth Green, che gli disse: “Ragazzo, viaggerai per il mondo e predicherai a milioni di persone”. Non è ben chiaro cosa intendesse quella donna misteriosa, ma in un certo senso ha azzeccato le previsioni visto che Denzel Washington è divenuto famoso in tutto il mondo, idolatrato da milioni di persone.

DENZEL WASHINGTON BATTEZZATO A NEW YORK: LE SUE PAROLE AD ESQUIRE

Dopo questo siparietto la Chiesa ha rilasciato la licenza di ministro all’attore, il lasciapassare per poter officiare servizi religiosi minori, come ad esempio celebrare dei matrimoni, ma anche di essere ordinato in futuro. Denzel Washington aveva raccontato di recente al magazine Esquire, di aver avuto un risveglio religioso nei primi anni ’80, mentre si trovava in una chiesa di Los Angeles: “Mi sentivo come se mi stessero sollevando. Mi sentivo come se la mia schiena fosse inarcata e avessi gli occhi chiusi”.

“Non che stessi andando in aria, ma… non riesco a descriverlo esattamente. E blateravo, e continuavo a blaterare, perché ero pieno di Spirito Santo”. Sempre durante la chiacchierata con Esquire, l’attore premio Oscar aveva esternato tutte le difficoltà incontrate nell’essere aperto alla fede, facendo il suo lavoro: “Non puoi parlare così e vincere gli Oscar. Non puoi parlare così e fare festa. Non puoi dirlo in questa città… Non se ne parla in questa città. Non se ne parla… Non è di moda. Non è sexy. Ma questo non significa che la gente a Hollywood non ci creda”.