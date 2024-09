Attacco al potere, diretto da Edward Zwick

Mercoledì 18 settembre 2024, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:05, il film d’azione del 1998 dal titolo Attacco al potere. La pellicola è diretta dal regista Edward Zwick, noto per avere curato le riprese di Vento di passioni (1994), L’ultimo samurai (2003) e Blood Diamond – Diamanti di sangue (2006). Le musiche hanno invece la firma del compositore Graeme Revell, autore delle colonne sonore de Il corvo – The Crow di Alex Proyas (1994), Daredevil di Mark Steven Johnson (2003) e Sin City di Quentin Tarantino (2005).

Il protagonista è interpretato dalla star di Hollywood Denzel Washington, che aveva già lavorato con il regista nel pluripremiato Glory – Uomini di gloria (1989) e in Il coraggio della verità (1996).

Nel cast del film Attacco al potere anche l’attrice Annette Bening, che ha raggiunto la fama a livello internazionale grazie a film come Il presidente – Una storia d’amore (1996) e American Beauty (1999), e l’attore Bruce Willis, indimenticabile nei panni del poliziotto John McClane nella serie cinematografica Die Hard.

La trama del film Attacco al potere: il terrorismo islamico alle porte del secondo millennio

Attacco al potere racconta le gesta di due agenti dell’FBI, Anthony Hubbard (Denzel Washington) e Frank Haddad (Tony Shalhoub), impegnati nelle indagini riguardanti un attentato ad uno dei bus di linea della Grande Mela, dopo un attentato avvenuto al World Trade Center. I presunti terroristi hanno un’unica richiesta: liberare il capo di un’organizzazione integralista islamica, Ahmed Bin Talal.

Nel corso delle indagini Hubbard si troverà faccia a faccia con Elise Kraft (Annette Bening), scoprendo che in realtà si tratta si Dharon Bridger, agente della CIA sotto copertura impegnata a contrastare l’ascesa di Bin Talal. Grazie al suo aiuto, la coppia di agenti riesce ad arrestare un’ondata di attentati che stanno minando la serenità della città.

Intanto tutti i sospetti si concentrano su un uomo palestinese, Samir Nazhde (Sami Bouajila), sospettato di collaborare con i terroristi, mentre il generale William Deveraux (Bruce Willis) dichiara di non essere in alcun modo coinvolto con la scomparsa del capo terroristico.

L’ennesimo attentato ai danni della città di New York frena le indagini di Hubbard e Haddad, mentre il potere passa nelle mani di Deveraux, che minaccia di compiere una vera e propria strage di cittadini islamici senza alcuna distinzione. Per evitare che Deveraux uccida centinaia di innocenti, Hubbard e i suoi uomini dovranno lottare contro il tempo per trovare i responsabili di questi terribili attentati terroristici.