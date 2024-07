Diavolo di mare cos’è? Avvistato a Capri, Punta Campanella/ Video: specie in via d’estinzione

Un “diavolo di mare“, manta mediterranea, è stata avvistata in zona B dell’Area Marina Protetta al largo di Capri. La specie protetta è considerata in via di estinzione secondo la lista rossa dell’IUCN, l’Unione internazionale per la conservazione della natura e solitamente abita zone differenti da quella del mare al largo dell’isola campana. L’Amp ha sottolineato che si nutre di piccoli pesci e crostacei e ha un basso tasso di riproduzione, per questo motivo è minacciata dall’estinzione. L’animale, inoltre, è particolarmente sensibile ai cambiamenti ambientali.

Studentesse americane vittime di violenza sessuale a Siracusa/ Avvicinate da due adolescenti e stuprate

La specie è molto diffusa nel Mar Mediterraneo e nell’Atlantico orientale, in particolare nelle coste che bagnano l’Irlanda e il Portogallo. Il “diavolo di mare” si può trovare inoltre anche nel mare che circonda isole Canarie e Azzorre: si tratta di una specie epipelagica, che vive perciò non lontane dalle coste e dalle isole. La manta mediterranea è una specie ovovivipara con embrioni che si nutrono del tuorlo e che crescendo ricevono nutrimento dalla madre.

Alex Pompa, uccise padre per difendere madre: Cassazione annulla condanna/ "Motivazione povera", appello bis

Video, cos’è il “diavolo di mare”, specie in via d’estinzione

Il “diavolo di mare” è a rischio estinzione: una delle principali minacce proviene dall’inquinamento del Mar Mediterraneo e dalle catture accidentali durante la pesca. Dal 2004 è stato classificato come specie vulnerabile, finendo nella Lista Rossa dell’IUCN mentre nel 2006 la specie è stata minacciata a rischio d’estinzione. La manta mediterranea, che solitamente non nuota delle aree circostanti alle coste italiane, è stata avvistata nell’Area marina protetta di Punta Campanella, di fronte a Capri: un avvistamento unico che ha fatto il giro del web, con dei video che mostrano tutta la bellezza della natura. La stessa specie era stata avvistata in Campania già alcuni anni fa, nel 2020: un avvistamento che anche allora aveva fatto scalpore, soprattutto perché il “diavolo di mare” è in via d’estinzione purtroppo ormai da diversi anni.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 5 luglio 2024: numeri e simboli vincenti

Il Diavolo di Mare “vola” sotto l’acqua di Punta Campanella. L’ avvistamento raro e spettacolare ieri in zona B dell’Area Marina Protetta, nei pressi di Punta della Campanella. La.manta mediterranea è considerato un animale minacciato di estinzione. Video: Ivan Mastromano pic.twitter.com/CqQ23bjxjv — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 3, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA