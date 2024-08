La dieta anti cellulite resta senza dubbio una delle più seguite dalle donne visto che il gentil sesso, oltre al peso, teme in particolare proprio le fastidiose bucce d’arancia che solitamente si presentano sulle cosce ei glutei. Si tratta di un inestetismo che molte hanno imparato ad accettare negli anni, con l’aiuto anche delle celebrity che si sono mostrate spesso e volentieri appunto con la cellulite, ma nel contempo sono ancora tante le donne che non l’accettano e che fanno di tutto per eliminarlo. I metodi più classici sono creme e trattamenti estetici ma anche la dieta anti cellulite è particolarmente praticata. Ma da cosa deriva questo inestetismo?

Va detto che colpisce in maniera piuttosto democratica, ma in generale una predisposizione dei propri geni e anche uno squilibrio ormonale, ad esempio dopo una gravidanza, sono solitamente fra le cause più scatenanti il nemico numero uno delle donne. Fondamentale è anche fare molta attività fisica, di conseguenza chi ha una vita sedentaria potrebbe essere più facilmente soggetta a cellulite, nonché uno stile alimentare sbagliato.

DIETA ANTI CELLULITE: BISOGNA IDRATARE IL CORPO

A riguardo, il quotidiano Il Messaggero ha pubblicato una dieta anti cellulite in cui consiglia alcuni alimenti che potrebbero aiutare in tal senso. Come vi diciamo spesso e volentieri, mai affidarsi al fai da te ne tanto meno alle diete di moda, di conseguenza, è d’obbligo confrontarsi prima con un medico nutrizionista che ci possa permettere di capire se un eventuale regime alimentare individuato sia congeniale al nostro fisico. Mangiare troppo è decisamente un amico della cellulite visto che le calorie possono aumentare la crescita del tessuto adiposo, diffondendo le bucce di arancia un po’ ovunque, anche ad esempio sulle braccia.

Fondamentale è quindi cibarsi di cibi che permettano di idratare il proprio corpo, tra l’altro una indicazione basilare anche per una dieta estiva che aiuti a reidratare al meglio il corpo proprio durante l’estate. Idratando si eliminano le tossine in eccesso, e nel contempo, con questa dieta anti cellulite, si cerca di favorire la perdita di peso e stimolare la circolazione sanguigna. Ma quali sono questi alimenti così miracolosi?

DIETA ANTI CELLULITE: NON PIÙ DI UNA SETTIMANA

Il piano prevede frutta e verdura come ananas e spinaci, ma anche frutta secca come noci brasiliane, quindi le lenticchie, che non mancano praticamente mai nelle diete, le uova, e infine, i cetrioli e le cipolle. Bisogna inoltre bere due litri di acqua al giorno ma che sia povera di sodio, o eventualmente delle tisane drenanti e digestive.

Di contro, meglio evitare cibi troppo processati, ma anche salumi, insaccati, carne rossa, zucchero e alcol. Attenzione perchè Il Messaggero parla di un piano alimentare drastico, che permette di far perdere fino a 5 chilogrammi in sette giorni, di conseguenza non è mai consigliabile per più di una settimana.