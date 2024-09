Che cosa è una dieta equilibrata? Se lo sono domandati alcuni esperti, medici, nutrizionisti, dietologi e specialisti nell’alimentazione, sottolineando che non è sempre facile per un paziente comprendere appunto il significato di dieta equilibrata o dieta bilanciata. A riguardo il dottor Matthew Landry, professore associato di salute della popolazione e prevenzione delle malattie presso l’Università della California, Irvine, attraverso le pagine di Japan Today specifica subito: “Non amo questo termine”, aggiungendo che si rischia di dare alle persone un’idea obsoleta ma anche troppo semplice di cosa significhi mangiare sano.

CRISPR-Cas9: cos'è e come funziona la 'forbice' per il DNA/ Dalla medicina all'agricoltura: le opportunità

Ad esempio ci sono persone che sono convinte che dieta equilibrata significhi “bilanciare i cibi buoni e quelli cattivi”. Landry aggiunge: “Non diremmo a qualcuno che può fumare un paio di sigarette, purché faccia 60 minuti di esercizio fisico al giorno. Allo stesso modo, non dovremmo dire alla gente che dovrebbe mangiare cibi che non sono molto densi di nutrienti, purché abbia qualche verdura nel piatto”. Secondo la dottoressa Shilpa Bhupathiraju, professoressa associata di medicina alla Harvard Medical School di Boston, una dieta equilibrata non è solo una combinazione di numeri: “Se ti dico, ‘Dovresti mangiare un certo numero di milligrammi di un certo nutriente’, tu dirai, ‘Beh, cosa significa?'”, una contestazione senza dubbio ovvia.

Topo vivo nel pranzo: aereo costretto ad atterraggio d'emergenza/ Episodio choc a Copenaghen

DIETA EQUILIBRATA, UN APPROCCIO CHE VA SEMPLIFICATO

Ecco perchè a loro modo di vedere bisogna cercare di semplificare il più possibile l’approccio ad una alimentazione sana, e il primo step potrebbe essere quello di concentrarsi sui cibi ricchi di nutrienti. “Ha davvero un sacco di vitamine e minerali, o no?” quel determinato cibo, la domanda che consiglia di porsi il dottor Landry.

Anche visualizzare a livello grafico una dieta equilibrata può aiutare, e a riguardo il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti suggerisce di immaginare un piatto, di cui metà dovrebbe essere composto da frutta e verdura, mentre nella restante parte si dovrebbero mettere i cerali con l’aggiunta delle proteine, meglio se di origini vegetali. Fra le raccomandazioni troviamo anche latticini magri e senza grassi, ma anche oli vegetali liquidi, alimenti ovviamente poco lavorati, e infine di limitare zuccheri e sali, quest’ultimo ormai un must ripetuto dai dietologi e dai medici.

“Bimbi schizzinosi? Colpa del Dna non dei genitori”/ Lo studio “E' la genetica a 'far scegliere' il cibo”

DIETA EQUILIBRATA: “SE MANGI SOLO DEI DETERMINATI CIBI SANI…”

Shilpa Bhupathiraju aggiunge: “Hai bisogno delle tue fonti di grassi sani, delle tue fonti di proteine ​​sane e della tua frutta e verdura. Se mangi cereali integrali, frutta e verdura, ma non hai una fonte di proteine, non va bene”. Una dieta equilibrata non significa inoltre cercare delle scorciatoie: non esistono sostituti di un’alimentazione sana, come ad esempio i farmaci, ed inoltre mangiare bene non significa nutrirsi con un solo nutriente.

Nel contempo una dieta equilibrata non deve spaventare perchè costa troppo, non è così: frutta e verdura di stagione hanno costi limitati, e vanno bene anche quelle surgelate. Fondamentale è anche pensare ad una dieta sana che vada al di là del semplice cibo o del peso sulla bilancia, visto che mangiare sano significa nel contempo vivere una vita sana ed è fondamentale a riguardo anche l’apporto degli altri, a cominciare ad esempio dal cucinare con i propri figli, anche perchè nella maggior parte dei casi quando si realizzano prelibatezze casalinghe, si tratta quasi sempre di prodotti sani senza conservati e altre aggiunte chimiche.