Ancora tanto sport, emozioni e gare avvincenti in vista della diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 di oggi, 7 settembre 2024. Per la rassegna odierna sono previste ben 75 finali, distribuite per 13 sport differenti tra atletica, nuoto, judo e altre categorie dove ovviamente primeggeranno anche i nostri atleti azzurri a caccia di nuove medagliere da consegnare ad un medagliere italiano già piuttosto ricco.

Sono 460 le medaglie d’oro consegnate fino ad oggi e con la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 – oggi, 7 settembre 2024 – si prevede una decima giornata decisamente ricca per il medagliere. Dal basket al volley, passando per la scherma e il tennis: tuffiamoci ora nel programma della decima giornata tra finali, competizioni e dove vedere la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024.

DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 sarà come sempre garantita dai canali Rai Due e Rai Sport HD. Oltre alla diretta tv sarà disponibile anche la diretta streaming video, senza abbonamento, utilizzando la piattaforma Rai Play.

DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: LE FINALI DEL GIORNO

Il programma della decima giornata della rassegna paralimpica e dunque per la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 parte con il nuoto alle 9.30: i nostri Raimondi e Menciotti sono chiamati a fare la differenza alle batterie nei 200 m misti maschili. La giornata prosegue con i 100 m dorso femminili con protagonista Arianna Talamona (9.59) e ancora con Giulia Ghiretti e Monica Boggioni nei 200 m misti femminile. La prima finale è invece alle 9.30 con il paraciclismo su strada dove l’azzurro Giorgio Farroni tenterà di regalare una nuova medaglia per il medagliere azzurro.

Altra finale prevista per la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 – oggi, 7 settembre 2024 – è quella di equitazione alle 10.00 con protagoniste Carola Semperboni, Sara Morganti e Francesca Salvadè. Alle ore 17 è invece la volta di Andrea Maria Quarto impegnato nella finale di parapowerlifritng. Appuntamento invece alle ore 19.33 con la finale T12 di atletica con Valentina Petrillo e alle 21.36 con Caironi, Contrafatto e Sabatini impegnate nella finale dei 100 m T63.