DIRETTA DAKAR 2025: UN’ALTRA TAPPA INTERESSANTE!

Con la diretta Dakar 2025 siamo sempre più vicini alla conclusione di questa corsa che, lo ricordiamo una volta di più, va in scena in Arabia Saudita ormai da qualche anno, pur mantenendo qualcosa del suo nome originale e cioè quello che un tempo era l’arrivo. Gara leggendaria che lunedì 13 gennaio ci fa entrare in una nuova settimana con l’ottava tappa: la Al Duwadimi-Riyadh ci fa viaggiare verso Est con un percorso particolarmente lungo, perché avremo oggi 250 chilometri di spostamento e poi 487 di tappa speciale.

Giunti a questo punto è lecito dire che la diretta Dakar 2025 stia realmente entrando nella sua fase conclusiva: non si può ancora dire che le classifiche delle varie categorie siano definitive perché tante cose possono ancora accadere lungo le strade, di sicuro però è arrivato il momento di serrare i ranghi perché la diretta Dakar 2025 si concluderà con la dodicesima tappa e dunque manca davvero poco. Anche oggi staremo a vedere quello che succederà per le strade, intanto proviamo a fare qualche ulteriore considerazione sul percorso.

COME VEDERE LA 8^ TAPPA: DAKAR 2025 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Come sempre bisogna ripetere che la diretta tv della Dakar 2025 non sarà disponibile: la gara per le strade dell’Arabia Saudita è una possibilità soltanto in differita e tramite gli highlights di giornata in giornata, in questo senso avremo il canale Eurosport 2 che, riservato agli abbonati alla televisione satellitare, mostrerà alcune fasi salienti al numero 211 del decoder, poi ci sarà la possibilità di assistere agli highlights della Dakar 2025 in diretta streaming video con l’applicazione Sky Go e le piattaforme Discovery Plus e DAZN (sempre in abbonamento), ma anche le pagine ufficiali Facebook e YouTube della Dakar Race.

DIRETTA DAKAR 2025: CI AVVICINIAMO AL FINALE

Anzitutto bisogna dire che la diretta Dakar 2025 con la sua ottava tappa ci avvicina ulteriormente a Qatar e Emirati Arabi Uniti, e di conseguenza a quella Shubaytah che sarà il punto di arrivo della corsa e la località presso la quale di fatto si correranno le ultime due tappe. Oggi però il traguardo è posto a Riyadh, una città che ben conosciamo: qui soltanto la scorsa settimana si è trasferita la Lega Serie A per disputare la Supercoppa Italiana, per il terzo anno consecutivo, e lo Stadio Internazionale Re Fahd ha ospitato anche la Supercoppa di Spagna.

Dal punto di vista del tracciato, possiamo dire che l’ottava tappa nella diretta Dakar 2025 sarà particolarmente dura anche perché il percorso è lungo ma, giunti a questo punto, è anche lecito pensare che al netto delle abilità tecniche dei vari piloti quello che conterà sarà la testa, dunque la capacità di rimanere lucidi davanti alle difficoltà che saranno presentate lungo il percorso. Adesso però è quasi giunto il momento di scoprire quello che succederà nel corso della Dakar 2025, l’ottava tappa Al Duwadimi-Riyadh è dietro l’angolo e a noi non resta che metterci comodi e assistere all’emozionante giornata.