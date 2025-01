DIRETTA DAKAR 2025: UNA NUOVA AVVENTURA IN ARABIA SAUDITA

Il mese di gennaio vuol dire soprattutto una cosa nel mondo dei motori: oggi sabato 4 gennaio scatta infatti la diretta Dakar 2025 con la prima tappa Bisha-Bisha, ancora una volta in Arabia Saudita, sede per la sesta edizione consecutiva del Rally più famoso del mondo, che in origine era una corsa dall’Europa fino all’Africa Nera, poi per un decennio circa ci ha portato in Sudamerica e ora esplora le lande dell’Arabia Saudita, conservando il marchio ormai leggendario anche se da Dakar e dal Senegal siamo ben lontani.

Dopo il breve prologo per scaldare i motori, oggi la diretta Dakar 2025 comincerà appunto con la prima tappa Bisha-Bisha, che sia per le moto sia per le auto misurerà 499 km, dei quali 413 saranno di prove speciali e quindi validi per la classifica del Rally Dakar 2025, mentre gli altri 86 km saranno di trasferimento. Siamo nella zona sud-occidentale dell’Arabia Saudita: nei prossimi giorni si viaggerà prima verso Nord per poi puntare ad Est, oggi però sarà una sorta di anello attorno a questa località che sarà protagonista assoluta dei primi giorni della diretta Dakar 2025.

DAKAR 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta Dakar 2025 in tv completa. Eurosport 2 tuttavia ci proporrà ogni giorno la sintesi in differita della tappa. Servizio piuttosto ampio anche per la diretta streaming video Dakar 2025, sempre per quanto verrà coperto dalle immagini sui canali ufficiali YouTube e Facebook del Rally Dakar, oltre che sui canali ove Eurosport è visibile, da Discovery + a Sky Go e DAZN.

DIRETTA DAKAR 2025: LE CARATTERISTICHE DELLA 1^ TAPPA

Cerchiamo allora adesso di aggiungere qualcosa in più sulla diretta Dakar 2025 per la prima tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza e arrivo a Bisha, che d’altronde ospiterà anche la seconda tappa del Rally Dakar 2025, che domani e lunedì avrà la caratteristica peculiare di estendersi su due giorni differenti. Per il momento pensiamo però ad oggi, anche perché 499 km complessivi e 413 di prove speciali non saranno comunque uno scherzo per cominciare a faticare.

Il sito ufficiale presenta la diretta Dakar 2025 della prima tappa dandoci un’idea delle caratteristiche di questa frazione, che esalterà la capacità di adattamento da parte dei concorrenti, dal momento che si gareggerà su superfici di vario genere, curiosamente ad eccezione della sabbia, che almeno per oggi non farà ancora parte del menù del Rally Dakar 2025, con rocce e pietre che saranno pericoli da evitare per non finire davvero troppo presto l’avventura.