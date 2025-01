DIRETTA DAKAR 2025: UNA TAPPA DAI MILLE VOLTI

Con la diretta Dakar 2025 arriviamo alla quinta tappa di questa intrigante corsa che si svolge in Arabia Saudita (ormai da qualche anno): giovedì 9 gennaio è il giorno della AlUla-Hail, come sempre le tappe della Dakar 2025 sono composte da una parte di trasferimento e una di gara vera e propria, e oggi il primo segmento è particolarmente breve perché stiamo parlando di appena 64 chilometri, al termine dei quali partiranno i 428 di tappa speciale. Sarà una giornata interessante anche perché anticiperà quella di pausa, dunque inevitabilmente i protagonisti coinvolti proveranno a dare tutto nel corso della quinta tappa.

Ricordiamo che la diretta Dakar 2025 coinvolge più categorie e dunque si tratta di diverse gare all’interno dello stesso percorso; auto, moto e camion si daranno battaglia su quello che oggi sarà un percorso dai mille volti, così possiamo definirlo come poi vedremo, alla ricerca di un bel piazzamento anche per la classifica generale. Di emozioni ne abbiamo già vissute parecchio, adesso ancora una volta tuffiamoci nell’intrigante atmosfera della diretta Dakar 2025 provando a individuare il tracciato di questa quinta tappa AlUla-Hail anche dal punto di vista geografico.

DIRETTA DAKAR 2025 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 5^ TAPPA

Una volta di più facciamo il punto sulla diretta tv della Dakar 2025, che non sarà garantita vista la difficoltà nel fornire le immagini della gara in tempo reale; tuttavia Eurosport 2, canale riservato agli abbonati Sky al numero 211 del decoder, garantirà le principali emozioni con gli higlights trasmessi in differita, mentre il servizio di diretta streaming video sarà attivo nel raccontare la Dakar 2025 tramite l’applicazione Sky Go ma anche le due piattaforme DAZN e Discovery + in abbonamento, poi liberamente si potranno visitare i canali ufficiali YouTube e Facebook del Dakar Rally.

DIRETTA DAKAR 2025: VERSO LA METÀ DELLA GARA

La diretta Dakar 2025 ci porta oggi a compiere una decisa sterzata verso Est: dopo aver viaggiato a Nord, avvicinandoci a Giordania e Israele, questo mercoledì da AlUla si viaggia a oriente e dunque maggiormente nel cuore dell’Arabia Saudita, arrivando appena a Sud delle due Riserve Naturali Reali e, almeno idealmente, puntando il Kuwait e il Golfo Persico anche se c’è ancora distanza. Il tracciato cambia, come già detto, e sarà pieno di insidie: avremo inizialmente dei tratti nei quali poter viaggiare a velocità massima, ma poi arriveranno sabbia e dune che saranno sostituiti dalla pietra.

Per questo motivo la diretta Dakar 2025 di oggi sarà tutt’altro che semplice: addirittura, la presentazione della giornata sul sito ufficiale della corsa sostiene che per molti piloti sarà già un’impresa e una bella soddisfazione arrivare anche solo al traguardo. Staremo dunque a vedere, sicuramente la quinta tappa che ci avvicina a metà corsa è una di quelle che potrebbero cambiare in maniera sensibile le classifiche, noi allora non vediamo l’ora di scoprire insieme quello che succederà questo mercoledì viaggiando da AlUla verso Hail.